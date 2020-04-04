Головна Новини
4 квітня • оновлено в 21:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Джима на карантині влаштувала тренування у під'їзді

1.9т
Читати матеріал російською

Знаменита біатлоністка збірної України Юлія Джима під час карантину намагається тримати себе у формі.

Киянка влаштувала імпровізоване тренування просто в під'їзді, використовуючи сходинки як тренажер для ніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща українська тенісистка, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, яка всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.

Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.

Раніше український фітнес-експерт Ярослав Сойников дав кілька простих правил під час карантину, як зробити організм сильнішим і підтримати тіло у формі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Україні
Особа
Юлія Джима
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Біатлон

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку