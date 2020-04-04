Джима на карантині влаштувала тренування у під'їзді

Знаменита біатлоністка збірної України Юлія Джима під час карантину намагається тримати себе у формі.

Киянка влаштувала імпровізоване тренування просто в під'їзді, використовуючи сходинки як тренажер для ніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща українська тенісистка, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала відео з комплексом вправ, яка всім допоможуть тримати себе у формі під час карантину.

Українка запропонувала користувачам сім вправ на м'язи черевного преса, стегна і сідниці, а також поперек.

Раніше український фітнес-експерт Ярослав Сойников дав кілька простих правил під час карантину, як зробити організм сильнішим і підтримати тіло у формі.

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