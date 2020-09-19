Джима – 30: найспокусливішi фото знаменитої біатлоністки збірної України

19 вересня славетнiй українськiй біатлоністці Юлії Джимі виповнилося 30 років.

За цей час киянка прийняла участь в 203 стартах Кубка світу, шість разів піднімаючись на подіум в особистих гонках і 18 в естафетах.

На рахунку Юлії "золото" Олімпіади-2014 в Сочі, а також 5 золотих медалей чемпіонатів Європи різних років.

Джима не відрізняється великою активністю в соцмережах, рідко показуючи світу своє життя поза спортом. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися рідкісними фотографіями спортсменки у купальнику.

Юлія Джима з велосипедом Facebook Юлії Джими

Юлія Джима в жовтому купальнику Facebook Юлії Джими

Юлія Джима (крайня зліва в червоному) Facebook Юлії Джими

Юлія Джима і Олена Підгрушна Facebook Юлії Джими

Юлія Джима в капелюсі Facebook Юлії Джими

Юлія Джима в червоному купальнику Facebook Юлії Джими

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в суботу, 12 вересня, відзначила свій 26-й день народження

У соціальних мережах користувачі з усього світу набажали українці всього найкращого, згадавши її відверті знімки