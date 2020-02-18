Дружина російського чемпіона світу з біатлону привітала його українською мовою

Дружина лідера збірної Росії з біатлону Олександра Логінова привітала спортсмена з перемогою в спринтерській гонці чемпіонату світу, опублікувавши сторіз українською мовою.

"Слова зайвi. Ти i так все знаєш", - написала 24-річна Марія Кручова у себе в Instagram.

Привітання Марії Кручовой @marichkakruchova

Кручова народилася в Тернополі, і з 2011 року виступала за молодіжну збірну України в різних міжнародних стартах. У 2017 році вона опинилася в дорослій команді і дебютувала в Кубку IBU. 12 травня минулого року Марія і Олександр одружилися. 14 жовтня в них народилася дочка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минуло року Кручова прикувала до себе численні погляди вболівальників після включення її до складу національної збірної України на 8-й етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті. Фанати звернули увагу на фантастичну красу дівчини.

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