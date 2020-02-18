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18 лютого • оновлено в 19:42
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Дружина російського чемпіона світу з біатлону привітала його українською мовою

3.4т
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Дружина лідера збірної Росії з біатлону Олександра Логінова привітала спортсмена з перемогою в спринтерській гонці чемпіонату світу, опублікувавши сторіз українською мовою.

"Слова зайвi. Ти i так все знаєш", - написала 24-річна Марія Кручова у себе в Instagram.

Привітання Марії Кручовой

Привітання Марії Кручовой

@marichkakruchova

Кручова народилася в Тернополі, і з 2011 року виступала за молодіжну збірну України в різних міжнародних стартах. У 2017 році вона опинилася в дорослій команді і дебютувала в Кубку IBU. 12 травня минулого року Марія і Олександр одружилися. 14 жовтня в них народилася дочка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минуло року Кручова прикувала до себе численні погляди вболівальників після включення її до складу національної збірної України на 8-й етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті. Фанати звернули увагу на фантастичну красу дівчини.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Олександр Логінов Марія Кручова
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сеть разозлило поздравление жены Логинова на украинском языке. Пиши на русском, 75% украинцев не понимают мову - пишут украинские пользователи сети
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И что здесь такого????? Мы,россияне, братья с украинцами!!!! Были есть и будем!!!! Но только это не касается свидомые отродье... Свидомый и украинец -- это разное..
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