"Дружина переїхала в Росію": Підручний однозначно відповів "Чий Крим"

В українського чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного немає сумнівів, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.

Дмитро Підручний biathlon.com.ua

"Для мене чітко зрозуміло, що на сході України йде війна, Крим анексовано, а Росія – агресор. Як це зрозумів? Все почергово йшло. Спершу анексували Крим, потім Путін дозволив вхід військ на територію України. Хоча спершу цього не визнавалося – повстанці там якійсь, "это были наши, но за спинами – ваши". Потім логічно – захотілося мати коридор до Криму. Я старався читати іноземні ЗМІ, а також наші. Заглядував і на проросійські ЗМІ, щоб мати інформацію звідти, а не лише з однієї сторони. В мене склалася думка про агресію Росії. Вважаю, що вона цілком правильна", - цитує спортсмена Tribuna.

Біатлоніст уточнив, що на його ставлення до РФ не вплинуло навіть життя дружини в цій країні.

"Моя дружина не з Росії, а з України – з Ужгорода. У 8 років переїхала жити в Росію, її батько звідти. В мене ніколи не було з нею питань щодо анексії та агресії Росії. Вона вільно спілкується українською, деколи мене поправляє, бо русизми використовую. Вона чітко такої ж думки щодо ситуації, що і я", - підсумував Підручний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний поскаржився, що питання отримання власного житла після його сенсаційної перемоги в 2019 році не зрушило з місця.

Раніше Дмитро заступився за росіянина Олександра Логінова, який продовжує виступи, незважаючи на те, що раніше попався на допінгу.