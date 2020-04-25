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25 квітня • оновлено в 14:28
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"Дружина переїхала в Росію": Підручний однозначно відповів "Чий Крим"

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В українського чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного немає сумнівів, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

biathlon.com.ua

"Для мене чітко зрозуміло, що на сході України йде війна, Крим анексовано, а Росія – агресор. Як це зрозумів? Все почергово йшло. Спершу анексували Крим, потім Путін дозволив вхід військ на територію України. Хоча спершу цього не визнавалося – повстанці там якійсь, "это были наши, но за спинами – ваши". Потім логічно – захотілося мати коридор до Криму. Я старався читати іноземні ЗМІ, а також наші. Заглядував і на проросійські ЗМІ, щоб мати інформацію звідти, а не лише з однієї сторони. В мене склалася думка про агресію Росії. Вважаю, що вона цілком правильна", - цитує спортсмена Tribuna.

Біатлоніст уточнив, що на його ставлення до РФ не вплинуло навіть життя дружини в цій країні.

"Моя дружина не з Росії, а з України – з Ужгорода. У 8 років переїхала жити в Росію, її батько звідти. В мене ніколи не було з нею питань щодо анексії та агресії Росії. Вона вільно спілкується українською, деколи мене поправляє, бо русизми використовую. Вона чітко такої ж думки щодо ситуації, що і я", - підсумував Підручний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний поскаржився, що питання отримання власного житла після його сенсаційної перемоги в 2019 році не зрушило з місця.

Раніше Дмитро заступився за росіянина Олександра Логінова, який продовжує виступи, незважаючи на те, що раніше попався на допінгу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ну, молодец. Может взять с пoлки пирoжoк, и благoполучно зaткнyтьcя. Что меняет его мнение? Но нет, xoxлy надо прoгнyтьcя и жoпoй вильнyть, у него того xoлyйcкая сyть трeбyет.
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3
1
hunt andres
hunt andres
Счастье-то какое)
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, вот вам из первых рук: Ольга Олейникова 2 часа назад Я всю жизнь живу в Донецке, я русскоязычная, как все в моей семье. Мне надоела эта ложь, что нет проблем с украинским языком. Мой родной язык русский и мне уже просто противен украинский. Работать пришлось постоянно переводя в голове тексты. Телевидение на украинском. Да, я знаю украинский язык, но я не хочу писать, читать и смотреть телевидение на украинском. А теперь я даже не могу его слышать, потому что на этом языке я столько услышала гадостей и проклятий в свой адрес, что он для меня больше не существует. И я давно говорила, что украинцы сами уничтожат свой язык. ___ и если вы ничего так и не поняли, то это ваши проблемы
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