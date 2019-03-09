Допінгіст із РФ влаштував демарш на ЧС з біатлону

Російський біатлоніст Олександр Логінов відмовився спілкуватися з журналістами під час чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Раніше спортсмена дискваліфікували на два роки після позитивного результату допінг-тесту в листопаді 2013-го.

Логінов завоював срібло у спринті світової першості, проте коментувати своє досягнення не став.

Олександр Логінов

Новини Чеські біатлоністи поставили на місце російського допінгіста

"Не буду розмовляти ні з ким, тому що всі питають виключно про допінг", – заявив Логінов представникам ЗМІ, серед яких знаходився кореспондент телеканалу "Матч ТВ" Ілля Тріфанов, який передав його слова.

Нагадаємо, що в спринтерській гонці чемпіонату світу українець Дмитро Підручний всього 0,3 секунди відстав від Кантена Фійона Майє, який завоював бронзу змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Олександр Логінов не взяв участі в чемпіонаті Європи з біатлону, який проходив в Білорусі. Кращий біатлоніст РФ пропустив змагання через халатність федерації.

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