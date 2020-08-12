Домрачева звернулася до всіх через протести в Мінську

Максим Іншаков Біатлон 21:57, 12.08.2020 Оновлено: 21:59, 12.08.2020

Чотириразова олімпійська чемпіонка з біатлону Дарина Домрачева закликала зупинити насильства на вулицях Мінська.

Пронизливий пост прославлена білоруська біатлоністка залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Люблю мирну рідну Білорусь! І саме таку! Прошу всіх, від кого це залежить, Всіх, хто віддає розпорядження, керівники загонів ОМОН. Зупиніть насильство! Не допустіть продовження цього несправедливого жаху на вулицях. Будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Любою. Будь ласка почуйте", – написала 34-річна дворазова чемпіонка світу і Європи.

Звернення Дар'ї Домрачової
Instagram Дар'ї Домрачової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Спорт Біатлон

Дивіться також

Білорусь погодилася передати Росії затриманих найманців ПВК "Вагнера" – ЗМІ

У Європарламенті назвали Тихановську обраною президенткою Білорусі

Корабель ФСБ Росії наблизився до берега Маріуполя: деталі "провокації"

Європа оголосила бойкот Німеччині через "Північний потік-2"

Верещук не вважає Притулу суперником на виборах мера Києва