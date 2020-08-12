Домрачева звернулася до всіх через протести в Мінську

Чотириразова олімпійська чемпіонка з біатлону Дарина Домрачева закликала зупинити насильства на вулицях Мінська.

Пронизливий пост прославлена білоруська біатлоністка залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Люблю мирну рідну Білорусь! І саме таку! Прошу всіх, від кого це залежить, Всіх, хто віддає розпорядження, керівники загонів ОМОН. Зупиніть насильство! Не допустіть продовження цього несправедливого жаху на вулицях. Будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Любою. Будь ласка почуйте", – написала 34-річна дворазова чемпіонка світу і Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.

Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.

У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.

Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.

Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.

10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.