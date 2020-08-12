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Домрачева звернулася до всіх через протести в Мінську

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Біатлон
2,5 т.
Дар'я Домрачева

Дарина Домрачева залишила пронизливе послання.

Чотириразова олімпійська чемпіонка з біатлону Дарина Домрачева закликала зупинити насильства на вулицях Мінська.

Пронизливий пост прославлена білоруська біатлоністка залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Люблю мирну рідну Білорусь! І саме таку! Прошу всіх, від кого це залежить, Всіх, хто віддає розпорядження, керівники загонів ОМОН. Зупиніть насильство! Не допустіть продовження цього несправедливого жаху на вулицях. Будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Любою. Будь ласка почуйте", – написала 34-річна дворазова чемпіонка світу і Європи.

Звернення Дар'ї Домрачової

Звернення Дар'ї Домрачової Instagram Дар'ї Домрачової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьПротести у БілорусіДар'я Домрачева
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