Де дивитися Різдвяні перегони: розклад трансляцій біатлону

Українські біатлоністи Юлія Джима й Артем Прима заявлені на Різдвяні перегони, які відбудуться 29 грудня у німецькому Гельзенкірхені.

Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 17 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" — "Фелтінс Арена".

Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяні перегони-2018 у прямому ефірі на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Планета".

UA:Біатлон і UA:Перший не демонструватимуть змагання, оскільки воно не входить до переліку таких, які суспільний мовник має право транслювати на території України. Зате і мас-старт, і перегони переслідування покаже український "Спорт 1".

Різдвяні перегони з біатлону

Різдвяні перегони-2018. Розклад прямих трансляцій

19:05, Мас-старт — "Спорт 1", "Матч ТВ", "Матч! Планета"

20:20 Перегони переслідування — "Спорт 1", "Матч ТВ", "Матч! Планета"

У записі перегони можна буде подивитися 30 грудня о 01:05, 07:40 і о 15:50 на каналі "Матч! Арена", а о 13:05 — на "Матч! Планета".

Склад учасників Різдвяних перегонів-2018

1. Катерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулін (Росія)

2. Ванесса Гінц – Ерік Лессер (Німеччина)

3. Деніз Херманн – Симон Шемп (Німеччина)

4. Дар'я Домрачева (Білорусь) – Уле-Ейнар Бьорндален (Норвегія)

5. Юлія Джима – Артем Прима (Україна)

6. Доротея Вірер – Лукас Хофер (Італія)

7. Фуюкі Татідзакі – Мікіто Татідзакі (Японія)

8. Ліза Тереза Хаузер – Домінік Ландертінгер (Австрія)

9. Анаіс Бескон – Емільєн Жакелен (Франція)

10. Вероніка Віткова – Міхал Крчмарж (Чехія)

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року єдина представниця від України Юлія Джима у парі з бельгійцем Міхаелем Решем посіла 5-е місце. Для Прими це буде перший старт на "Фелтінс-Арені".