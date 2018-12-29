Де дивитися Різдвяні перегони: розклад трансляцій біатлону

Українські біатлоністи Юлія Джима й Артем Прима заявлені на Різдвяні перегони, які відбудуться 29 грудня у німецькому Гельзенкірхені.
Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 17 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" — "Фелтінс Арена".
Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяні перегони-2018 у прямому ефірі на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Планета".
UA:Біатлон і UA:Перший не демонструватимуть змагання, оскільки воно не входить до переліку таких, які суспільний мовник має право транслювати на території України. Зате і мас-старт, і перегони переслідування покаже український "Спорт 1".
Різдвяні перегони з біатлону
Різдвяні перегони-2018. Розклад прямих трансляцій
19:05, Мас-старт — "Спорт 1", "Матч ТВ", "Матч! Планета"
20:20 Перегони переслідування — "Спорт 1", "Матч ТВ", "Матч! Планета"
У записі перегони можна буде подивитися 30 грудня о 01:05, 07:40 і о 15:50 на каналі "Матч! Арена", а о 13:05 — на "Матч! Планета".
Склад учасників Різдвяних перегонів-2018
1. Катерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулін (Росія)
2. Ванесса Гінц – Ерік Лессер (Німеччина)
3. Деніз Херманн – Симон Шемп (Німеччина)
4. Дар'я Домрачева (Білорусь) – Уле-Ейнар Бьорндален (Норвегія)
5. Юлія Джима – Артем Прима (Україна)
6. Доротея Вірер – Лукас Хофер (Італія)
7. Фуюкі Татідзакі – Мікіто Татідзакі (Японія)
8. Ліза Тереза Хаузер – Домінік Ландертінгер (Австрія)
9. Анаіс Бескон – Емільєн Жакелен (Франція)
10. Вероніка Віткова – Міхал Крчмарж (Чехія)
Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року єдина представниця від України Юлія Джима у парі з бельгійцем Міхаелем Решем посіла 5-е місце. Для Прими це буде перший старт на "Фелтінс-Арені".