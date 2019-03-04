Де дивитися чемпіонат світу з біатлону: розклад трансляцій

У шведському місті Естерсунд із 7 по 17 березня 2019 року відбудеться 53-й чемпіонат світу з біатлону.
Мундіаль включатиме сім дисциплін: спринт, гонку переслідування, одиночну змішану естафету, змішану естафету, класичну естафету, індивідуальну гонку і мас-старт.
Стрільбище біатлонного стадіону в Естерсунді
Чемпионат.com
Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1.
Також за всіма подробицями змагань у HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, світову першість зі Швеції покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".
7 березня, четвер
17:15, змішана естафета (2 х 6 км + 2 х 7,5 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1, Матч ТВ
8 березня, п'ятниця
17:15, спринт, жінки (7,5 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1, Матч ТВ
9 березня, субота
17:30, спринт, чоловіки (10 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1, Матч ТВ
10 березня, неділя
14:45, гонка переслідування, жінки (10 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1
17:30, гонка переслідування, чоловіки (12,5 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1
12 березня, вівторок
16:30, індивідуальна гонка (15 км)
13 березня, середа
17:10, індивідуальна гонка (20 км)
14 березня, четвер
18:10, одиночна змішана естафета (4 х 3 км + 1,5 км)
16 березня, субота
14:15, естафета, жінки (4 х 6 км)
17:30, естафета, чоловіки (4 х 7,5 км)
17 березня, неділя
14:15, жінки, мас-старт (12,5 км)
17:00, чоловіки, мас-старт (15 км)
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідеру збірної України з біатлону Олені Підгрушнiй діагностували запалення серцевого м'яза, що не дозволяє спортсменці займатися спортом найближчим часом. Підгрушна пропустить залишок сезону і не виступить на чемпіонаті світу.
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