Де дивитися чемпіонат світу з біатлону: розклад трансляцій

У шведському місті Естерсунд із 7 по 17 березня 2019 року відбудеться 53-й чемпіонат світу з біатлону.

Мундіаль включатиме сім дисциплін: спринт, гонку переслідування, одиночну змішану естафету, змішану естафету, класичну естафету, індивідуальну гонку і мас-старт.

Стрільбище біатлонного стадіону в Естерсунді Чемпионат.com

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1.

Також за всіма подробицями змагань у HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, світову першість зі Швеції покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".

7 березня, четвер

17:15, змішана естафета (2 х 6 км + 2 х 7,5 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1, Матч ТВ

8 березня, п'ятниця

17:15, спринт, жінки (7,5 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1, Матч ТВ

9 березня, субота

17:30, спринт, чоловіки (10 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1, Матч ТВ

10 березня, неділя

14:45, гонка переслідування, жінки (10 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1

17:30, гонка переслідування, чоловіки (12,5 км): Sport1, UA: Перший, Eurosport 1

12 березня, вівторок

16:30, індивідуальна гонка (15 км)

13 березня, середа

17:10, індивідуальна гонка (20 км)

14 березня, четвер

18:10, одиночна змішана естафета (4 х 3 км + 1,5 км)

16 березня, субота

14:15, естафета, жінки (4 х 6 км)

17:30, естафета, чоловіки (4 х 7,5 км)

17 березня, неділя

14:15, жінки, мас-старт (12,5 км)

17:00, чоловіки, мас-старт (15 км)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідеру збірної України з біатлону Олені Підгрушнiй діагностували запалення серцевого м'яза, що не дозволяє спортсменці займатися спортом найближчим часом. Підгрушна пропустить залишок сезону і не виступить на чемпіонаті світу.

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