Де дивитися 9-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

У норвезькому Холменколлені з 21 по 24 березня стартує останній, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2018/19. У складi етапу буде три дисципліни спринт, гонка переслідування і мас-старт.
Стадіон у Холменколлені
Українські любителі біатлону можуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1.
Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, кубкове першість з Норвегії транслюватимуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".
21 березня
17:30, спринт, жінки 7.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
22 березня
17:30, спринт, чоловіки 10 км: "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5". "UA: Перший" покаже гонку в запису о 02:00, 23 березня.
23 березня
16:00, гонка переслідування серед жінок на 10 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
18:15, гонка переслідування серед чоловіків на 12.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
24 березня
15:00, мас-старт жінки 12.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
17:30, мас-старт. чоловіки, 15 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
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