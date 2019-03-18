Де дивитися 9-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

У норвезькому Холменколлені з 21 по 24 березня стартує останній, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2018/19. У складi етапу буде три дисципліни спринт, гонка переслідування і мас-старт.

Стадіон у Холменколлені

Українські любителі біатлону можуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1.

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, кубкове першість з Норвегії транслюватимуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".

21 березня

17:30, спринт, жінки 7.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

22 березня

17:30, спринт, чоловіки 10 км: "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5". "UA: Перший" покаже гонку в запису о 02:00, 23 березня.

23 березня

16:00, гонка переслідування серед жінок на 10 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

18:15, гонка переслідування серед чоловіків на 12.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

24 березня

15:00, мас-старт жінки 12.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

17:30, мас-старт. чоловіки, 15 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

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