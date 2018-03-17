Де дивитися 8-й етап Кубка світу з біатлону: результати і розклад трансляцій

У передмісті столиці Норвегії Осло Холменколлені з 15 по 18 березня пройде 8-й етап Кубка світу з біатлону. Він буде включати в себе три дисципліни: спринт, гонку переслідування і класичну естафету.

Українські вболівальники можуть насолодитися прямими трансляціями змагання на телеканалі "UA: Перший". Крім того, етап у Холменколлені традиційно показує супутниковий канал "Євроспорт", а також російські "Матч! Арена"/"Матч ТВ".

Розклад етапу

15 березня, четверг

12:55, жінки, спринт на 7.5 км / ЗВІТ

15:40, чоловіки, спринт на 10 км / ЗВІТ

17 березня, субота

13:20, жінки, естафета 4х6 км. "UA: Перший", "Євроспорт 1", "Матч! Арена". (У записі: 18:45 - Євроспорт 2, 19:25 - "Матч! Арена", 16 березня, 1:35 - "UA: Перший")

15:45, чоловіки, гонка переслідування на 12.5 км. "UA: Перший", "Євроспорт 1", "Матч ТВ"

18 березня, недiля

13.00, жінки, гонка переслідування на 10 км. "Матч ТВ", "Євроспорт 1". (У записі 14:00 - "UA: Перший")

15:45, чоловіки, естафета 4х7.5 км. "UA: Перший", "Євроспорт 1", "Матч ТВ"

Нагадаємо, що на 7-му етапі КМ збірна України завоювала срібну медаль у змішаній естафеті.

Під час церемонії нагородження нашим біатлоністам влаштували справжні овації.