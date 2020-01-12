Де дивитися 5-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу відбудеться 5-й етап Кубка світу з біатлону.
Біатлонний стадіон в Рупольдінгу
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Склад чоловічої збірної України залишився без змін, а в жіночій тренери вирішили звільнити від виступів Анастасію Меркушіну. Спортсменка буде націлено готуватися до шостого етапу Кубка світу в Поклюці.
Українські любителі біатлону можуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".
Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна стежити на цифровій платформі " UA: Бiатлон ". Крім того, кубкове першість транслює "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".
15 січня, cереда
15:30. Спринт, жінки 7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
16 січня, середа
15:30. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
17 січня, середа
15:30. Естафета, жінки 4х6 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
18 січня, субота
15:30. Естафета, чоловіки 4х7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
19 січня, неділя
13:15. Гонка переслідування, жінки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
15:30. Гонка переслідування, чоловіки 12.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"
* час київський
Як повідомляв OBOZREVATEL, на 4-му етапі КС у Оберхофі українці фінішували за межами топ-15.
Відзначимо, що чоловіча естафета завершилася перемогою Норвегії. Збірна України замкнула першу десятку.
"UA: Перший" зганьбився з показом гонки, пішовши на рекламу під час ключовою стрільби нашого спортсмена.
У спринтерській гонці 9 січня українки виступили провально. Підгрушна зайняла лише 36-е місце.
В естафеті жіноча збірна України також залишилася без медалей, фінішувавши в топ-6.
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