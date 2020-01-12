Де дивитися 5-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу відбудеться 5-й етап Кубка світу з біатлону.

Біатлонний стадіон в Рупольдінгу bet-ring.ru

Склад чоловічої збірної України залишився без змін, а в жіночій тренери вирішили звільнити від виступів Анастасію Меркушіну. Спортсменка буде націлено готуватися до шостого етапу Кубка світу в Поклюці.

Українські любителі біатлону можуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна стежити на цифровій платформі " UA: Бiатлон ". Крім того, кубкове першість транслює "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

15 січня, cереда

15:30. Спринт, жінки 7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

16 січня, середа

15:30. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

17 січня, середа

15:30. Естафета, жінки 4х6 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

18 січня, субота

15:30. Естафета, чоловіки 4х7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

19 січня, неділя

13:15. Гонка переслідування, жінки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

15:30. Гонка переслідування, чоловіки 12.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Білорусь 5"

* час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 4-му етапі КС у Оберхофі українці фінішували за межами топ-15.

Відзначимо, що чоловіча естафета завершилася перемогою Норвегії. Збірна України замкнула першу десятку.

"UA: Перший" зганьбився з показом гонки, пішовши на рекламу під час ключовою стрільби нашого спортсмена.

У спринтерській гонці 9 січня українки виступили провально. Підгрушна зайняла лише 36-е місце.

В естафеті жіноча збірна України також залишилася без медалей, фінішувавши в топ-6.

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