Де дивитися 5-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 16 по 20 січня в німецькому місті Рупольдинг пройде п'ятий етап Кубка світу з біатлону 2018/2019. Він буде включати в себе три дисципліни - спринт, естафету і мас-старт.
Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1.
Біатлонний стадіон в Рупольдінгу
biathlon.life
Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, етап в Рупольдінгу покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ" (час київський).
16 січня, cереда
Спринт 10 км, чоловіки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"
17 січня, середа
Спринт 7.5 км, жінки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"
18 січня, середа
Естафета 4х7.5 км, чоловіки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"
19 січня, субота
Естафета 4х6 км, жінки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"
20 січня, неділя
Мас-старт 15 км, чоловіки, 13:15: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"
Мас-старт 12.5 км, жінки 15:40: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ" ( "Eurosport" 1 в запису о 18:45)
Як повідомляв OBOZREVATEL :
На 1-му етапі Юлія Джима виграла індивідуальну гонку. Завдяки цьому тріумфу наша збірна завоювала лідерство в Кубку націй.
На 2-му етапі збірна України виступила провально - в чоловічій естафеті наші біатлоністи фінішували 16-ми, а в жіночій - восьмими.
На 3-му етапі українець Дмитро Підручний показав феноменальний результат в гонці переслідування.
на 4-му етапі Україна зняли з естафетної гонки.
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