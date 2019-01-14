Де дивитися 5-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 16 по 20 січня в німецькому місті Рупольдинг пройде п'ятий етап Кубка світу з біатлону 2018/2019. Він буде включати в себе три дисципліни - спринт, естафету і мас-старт.

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1.

Біатлонний стадіон в Рупольдінгу biathlon.life

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, етап в Рупольдінгу покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ" (час київський).

16 січня, cереда

Спринт 10 км, чоловіки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"

17 січня, середа

Спринт 7.5 км, жінки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"

18 січня, середа

Естафета 4х7.5 км, чоловіки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"

19 січня, субота

Естафета 4х6 км, жінки, 15:30: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"

20 січня, неділя

Мас-старт 15 км, чоловіки, 13:15: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Білорусь 5"

Мас-старт 12.5 км, жінки 15:40: "UA: Перший", "Sport 1", "Матч ТВ" ( "Eurosport" 1 в запису о 18:45)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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