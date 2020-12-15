Де дивитися 4-й етап Кубку світу з біатлону: розклад трансляцій

З 17 по 20 грудня, в Хохфільцені (Австрія) відбудеться четвертий етап Кубку світу з біатлону. Найпопулярніше зимовий лижне змагання планети буде включати в себе три дисципліни: спринт, гонку переслідування і мас-старт.

Українські шанувальники біатлону зможуть повболівати за своїх улюбленців біля екранів телевізорів. Прямі трансляції організовує телеканал "UA: Перший". Крім того, гонки покажуть Eurosport, "МатчТВ", і "Білорусь 5".

17 грудня

15:15 10 км спринт, чоловіки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

18 грудня

15:15 7.5 км спринт, жінки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

19 грудня

14:00 12.5 км гонка переслідування, чоловіки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

16:00 10 км гонка переслідування, жінки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

20 грудня

13:00 15 км мас-старт, чоловіки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

15:25 12.5 км мас-старт, жінки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній етап також пройшов в Австрії. Згідно коронавірусним календарем на сезон 2020/2021, перші шість етапів є спареними і проходять по два поспіль в одному місці.

Відзначимо, що найкращим досягненням України в індивідуальних гонках в поточному сезоні є 9-е місце Валі Семеренко в спринті.