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5 січня • оновлено в 15:58
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Де дивитися 4-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

Де дивитися 4-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій
Етап в Оберхофі включатиме в себе три дисципліни: спринт, естафету і мас-старт
2.1т Читати матеріал російською

З 6 по 12 січня в самому центрі Німеччини в землі Тюрінгія пройде 4-й етап Кубка світу з біатлону.

Біатлонний стадіон в Оберхофі

Біатлонний стадіон в Оберхофі

fellowtraveler.ru

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, кубкову першість буде транслювати "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

9 січня, четверг

15.30. Спринт 7.5 км, жінки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

10 січня, середа

15.30. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

11 січня, субота

13.00. Естафета 4х6 км, жінки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

15.15. Естафета 4х7.5 км, чоловіки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

12 січня, неділя

13.45. Мас-старт 12.5 км, жінки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

15.30. Мас-старт 15 км, чоловіки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

* час київський

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Німеччина Оберхоф
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