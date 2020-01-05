Де дивитися 4-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 6 по 12 січня в самому центрі Німеччини в землі Тюрінгія пройде 4-й етап Кубка світу з біатлону.

Біатлонний стадіон в Оберхофі fellowtraveler.ru

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, кубкову першість буде транслювати "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

9 січня, четверг

15.30. Спринт 7.5 км, жінки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

10 січня, середа

15.30. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

11 січня, субота

13.00. Естафета 4х6 км, жінки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

15.15. Естафета 4х7.5 км, чоловіки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

12 січня, неділя

13.45. Мас-старт 12.5 км, жінки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

15.30. Мас-старт 15 км, чоловіки - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

* час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня збірна України в складі Анастасії Меркушіної і Дмитра Підручного стала віцечемпіоном традиційної Різдвяної гонки з біатлону.

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