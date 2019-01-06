Де дивитися 4-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 10 по 13 січня в німецькому місті Оберхоф пройде четвертий етап Кубка світу з біатлону 2018/2019. Він буде включати в себе три дисципліни: спринт, гонку переслідування і естафету
Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA:Перший" і Sport 1.
Біатлонний стадіон в Оберхофі
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Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна було стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ" (час київський).
10 січня, середа
15:30 спринт, жінки, 7.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
11 січня, середа
15:30 спринт, чоловіки, 10 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
12 січня, субота
13:45, гонка переслідування, жінки, 10 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
16:00, гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
13 січня, неділя
12:45, естафета, жінки, 4х6 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
16:00, естафета, жінки, 4х7,5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
На 1-му етапі Юлія Джима виграла індивідуальну гонку. Завдяки цьому тріумфу наша збірна завоювала лідерство в Кубку націй.
На 2-му етапі збірна України виступила провально - в чоловічій естафеті наші біатлоністи фінішували 16-ми, а в жіночій - восьмими.
На 3-му етапі українець Дмитро Підручний показав феноменальний результат в гонці переслідування.
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