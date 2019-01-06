Де дивитися 4-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 10 по 13 січня в німецькому місті Оберхоф пройде четвертий етап Кубка світу з біатлону 2018/2019. Він буде включати в себе три дисципліни: спринт, гонку переслідування і естафету

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA:Перший" і Sport 1.

Біатлонний стадіон в Оберхофі вікіпедія

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна було стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ" (час київський).

10 січня, середа

15:30 спринт, жінки, 7.5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

11 січня, середа

15:30 спринт, чоловіки, 10 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

12 січня, субота

13:45, гонка переслідування, жінки, 10 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

16:00, гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

13 січня, неділя

12:45, естафета, жінки, 4х6 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

16:00, естафета, жінки, 4х7,5 км: "UA: Перший", "Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL :