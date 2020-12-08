Де дивитися 3-й етап Кубку світу з біатлону: розклад трансляцій

У п'ятницю, 11 грудня, в австрійському Хохфільцені стартує третій етап Кубку світу з біатлону. Змагання передбачатиме три дисципліни: спринт, естафету й гонку переслідування.

Українські шанувальники біатлону зможуть повболівати за своїх улюбленців біля екранів телевізорів. Прямі трансляції організовує телеканал "UA: Перший". Крім того, гонки покажуть Eurosport, "МатчТВ", і "Білорусь 5".

12:30, 7.5 км спринт, жінки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

15:20, 10 км спринт, чоловіки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

12:45, 4x6 км естафета, жінки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

15:45, 12.5 км гонка переслідування, чоловіки ("UA: Перший", Eurosport-2, "МатчТВ", "Білорусь 5")

12:45, 10 км гонка переслідування, жінки ("UA: Перший", Eurosport-2, "МатчТВ", "Білорусь 5")

15:00, 4x7.5 км естафета, чоловіки ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

Як повідомляв OBOZREVATEL, спарені 1-й і 2-й етап пройшли у фінському Контіолахті. Збірна України показала незадовільний результат, жодного разу не піднявшись на подіум. В естафеті жіноча команда замкнула топ-5. Серед індивідуальних гонок варто відзначити 12-те місце Дар'ї Блашко, яке стало її особистим рекордом у Кубку світу.