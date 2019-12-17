Де дивитися 3-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

У французькому містечку Ансі з 19 по 22 грудня пройде 3-й етап Кубка світу з біатлону.

Біатлонний стадіон в Ансі вікіпедія

Склад збірної України не зазнав змін. За словами тренера Валерія Лєснікова, серйозна ротація очікується вже після Нового року.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна.

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, кубкову першість транслює "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

19 грудня, четвер

15:15. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

У записі 19 січня: 19:55 - "Матч! Арена", 20:35 - "Євроспорт 1", 21:40 - "Білорусь 5"

У записі 20 грудня: о 05:00 - "Матч! Арена", 8:30 - "Євроспорт 1", 11:00 - "Матч ТВ"

20 грудня, п'ятниця

15:15. Спринт, жінки 7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

У записі 20 січня: 19:05 - "Матч! Арена", 20:20 - "Євроспорт 1", 21:00 - "Білорусь 5", 22:05 - "Євроспорт 2".

У записі 21 грудня: 5:00 - "Матч! Арена", "Євроспорт 1", 08:00 - "Євроспорт 2", 10:45 - "Матч ТВ"

21 грудня, субота

14:00. Гонка переслідування, жінки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

У записі 21 січня: 18:30 - "Євроспорт 2", 19:00 - "Матч! Арена", 20:20 - "Євроспорт 1".

У записі 22 грудня: 5:00 - "Матч! Арена", 08:00 - "Матч! Арена", "Євроспорт 1"

16:00. Гонка переслідування, жінки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

У записі 21 січня: 20:10 - "Матч! Арена", 21:00 - "Євроспорт 1".

У записі 22 грудня: 06:00 - "Матч! Арена".

22 грудня, недiля

13:10. Мас-старт, чоловіки 15 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

У записі 22 січня: 18:10 - "Матч! Арена", 18:30 - "Євроспорт 2", 20:20 - "Євроспорт 1".

15:15. Мас-старт, чоловіки 15 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

У записі 22 січня: 18:00 - "Євроспорт 2", 19:25 - "Матч! Арена", 21:00 - "Євроспорт 1".

*час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 2-му етапі українка увійшла в топ-15 жіночої гонки переслідування.

14 грудня збірна України, у складі Віти і Валі Семеренок, Юлії Джими й Олени Підгрушної посіла четверте місце в естафеті.

Раніше відбулися жіночі та чоловічі спринтерські гонки. Кращою з українок стала Валя Семеренко. У чоловіків у збірній України вище всіх на фініші розмістився Дмитро Підручний.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!