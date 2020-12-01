Де дивитися 2-й етап Кубку світу з біатлону: розклад трансляцій

У Контіолахті в четвер, 3 грудня, стартує другий етап Кубку світу з біатлону. Змагання передбачатиме три дисципліни: спринт, гонку переслідування й естафету.

Українські шанувальники біатлону зможуть насолодитися трансляціями з Фінляндії в прямому ефірі на телеканалі "UA: Перший". Крім того, гонки покажуть Eurosport, "МатчТВ", і "Білорусь 5".

14:30, 10 км спринт, чоловіки (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

17:30, 7.5 км спринт, жінки (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

14:20, 12.5 км гонка переслідування, чоловіки (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

16:15, 4x6 км естафета, жінки (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

13:45, 4x7.5 км естафета, чоловіки (UA: Перший, Eurosport 2, "МатчТВ", "Білорусь 5")

16:15, 10 км гонка переслідування, жінки ("UA: Перший, Eurosport 1," МатчТВ "," Білорусь 5")

*час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 1-му етапі КС чоловіча збірна України провально виступила в спринтерських гонках.

Також невдало для нас склалися індивідуальні гонки. У чоловіків найкращим серед українців став Артем Прима (27-ме місце), а в жінок Юлія Джима замкнула першу десятку.