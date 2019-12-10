Де дивитися 2-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

В австрійському містечку Хохфільцен з 13 по 15 грудня пройде 2-й етап Кубка світу з біатлону.

Стадіон в Хохфільцені IBU

Склад збірної України зазнав змін. У чоловіків місце в складі втратив Тарас Лесюк. У жінок на Кубок IBU вирушили Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна. Повернулася в основну збірну Олена Підгрушна.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко

Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший".

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, кубкове першість транслює "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

13 грудня (п'ятниця)

12:30. Спринт, жінки 7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

15:20. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

14 грудня (субота)

12:30. Естафета, жінки 4х6 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

15:55. Гонка переслідування, чоловіки 12.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

15 грудня (неділя)

13.00. Гонка переслідування, жінки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

15:15. Естафета, чоловіки 4х7.5 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 1-му етапі чоловіча збірна України продемонструвала в естафеті кращий результат за останні 2 роки, зайнявши 6-е місце.

5 грудня в індивідуальній гонці Юлія Джима, стартувавши 74-й, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію.

У сингл-міксті Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Потім наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

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