Де дивитися 1-й етап Кубку світу з біатлону: розклад трансляцій

Максим Іншаков Біатлон 22:44, 26.11.2020

У фінському Контіолахті в суботу, 28 листопада, стартує новий сезон Кубку світу з біатлону. 1-й етап включатиме в себе дві дисципліни: індивідуальну гонку і спринт.

Українські шанувальники біатлону зможуть насолодитися трансляціями з Фінляндії в прямому ефірі на телеканалі "UA:Перший". Крім того, гонки покаже Eurosport, "МатчТВ" і "Білорусь 5".

28 листопада, субота

12:00, 20 км індивідуальна гонка, чоловіки ( "UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

15:20, 15 км індивідуальна гонка, жінки ( "UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

29 листопада, неділя

11:30, 10 км спринт, чоловіки ( "UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

14:40, 7.5 км спринт, жінки ( "UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

* час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з лідерів збірної України з біатлону Сергій Семенов не допоможе нашій команді на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

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