Де дивитися 1-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

У шведському містечку Естерсунд із 30 листопада по 8 грудня 2019 року відбудеться 1-й етап Кубка світу з біатлону.

Він буде включати в себе п'ять дисциплін: одиночну змішану естафету (супермікст), змішану естафету, спринт, індивідуальну гонку й естафету.

Біатлонний стадіон в Естерсунді Вікіпедія

Україну в Швеції представлятимуть Віта і Валя Семеренки, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна і Дарина Блашко, Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію організовує телеканал "UA: Перший". Коментувати змагання в цьому сезоні будуть Владислав Шалота і Сергій Ружицький.

Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі UA: Бiатлон. Крім того, кубкову першість транслюватиме Eurosport 1, "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

30 листопада

14:00. Одиночна змішана естафета (супермікст) - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", БТ5.

У записі: 23:45 - "Матч! Арена", 1 грудня о 05:30 - "Євроспорт 2", 5:50 - "Матч ТВ"

16:00. Змішана естафета - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1", БТ5.

У записі: 19:10 - "Матч! Арена", 1 грудня о 00:35 - "Матч! Арена", о 06:10 - "Євроспорт 2", о 06:50 - "Матч ТВ"

1 грудня

13:30. Спринт, чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Матч ТВ", "Євроспорт 1"

У записі: 15:15 - БТ5, 15:40 - Євроспорт 1, 18:00 - "Матч! Арена"

16:30. Спринт, жінки, 7.5 км - "UA: Перший", "Матч! Арена", "Євроспорт 1"

4 грудня

17:15. Індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км (розклад з'явиться пізніше)

5 грудня

17:20. Індивідуальна гонка, жінки, 15 км (розклад з'явиться пізніше)

7 грудня

18:30. Естафета, чоловіки, 4х7.5 км (розклад з'явиться пізніше)

8 грудня

16:30. Естафета, жінки, 4х6 км (розклад з'явиться пізніше)

*час київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Україна фінішувала в топ-5 медального заліку чемпіонату світу з біатлону, випередивши Росію.

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