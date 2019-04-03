"Дав шанс брату": Підручний розповів, чому Бьо розізлився на Україну

Лідер української збірної Дмитро Підручний доволі сенсаційно виграв пасьют на чемпіонаті світу в Естерсунді, випередивши нинішнього кращого біатлоніста планети - Йоханнеса Бьо.

Бьо програв в чесній боротьбі, на останній стрільбі допустивши відразу три промахи, але після гонки не зміг утриматися від доволі різких коментарів. Проте сам Підручний чудово розуміє свого конкурента та в інтерв’ю OBOZREVATEL розповідає, завдяки чому переміг іменитого норвежця.

"У Йоханнеса були свої задумки на гонку, але щось пішло не так. Психологія, погана форма для стійки чи щось конкретно зі стрільбою - важко сказати. Ображатися за його слова? Йоханнеса теж можна зрозуміти - у біатлоніста такого рівня завжди максимальні амбіції та велика відповідальність. А тут ідеш з хвилиною запасу, але на фініші програєш. Звичайно, це більше схоже на "віддав перемогу", але насправді ні. На останній стрільбі при помилках Бьо відразу декілька чоловік могли зробити ривок та поборотися за золото - Йоханнес дав шанс всім переслідувачам, в тому числі й братові. Але цим шансом скористався тільки я", - каже Підручний.

Йоханесс Бьо (ліворуч), Дмитро Підручний (в центрі) та француз Кантен Фійон-Має

В минувшому сезоні Йоханнес Бьо був беззаперечним лідером загального заліку, ще задовго до останнього етапу вбивши всю інтригу в боротьбі за Великий кришталевий глобус. Проте Підручний також вбачає в цьому і недостатню силу конкурентів, які не змогли кинути Бьо виклик "на довгій дистанції".

"Йоханнес зараз дійсно дуже сильний, тут без питань. Але в цьому сезоні у нього не було гідних суперників, які б могли похвалитися стабільною конкуренцією. Так, на окремих етапах йому кидали виклик та перемагали його, але протягом всього сезону ніхто довго не міг тягатися з ним. В минулому сезоні це добре робив Мартен Фуркад, вони були майже нарівні, і доля глобуса вирішувалась фактично до останнього. Проте зараз Фуркад взагалі провалив сезон та став "середнячком", і Йоханнес домінував сам", - вважає Дмитро.

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В минувшому сезоні Йоханнес Бьо встановив абсолютне лідерство - окрім Великого кришталевого глобусу норвежець виграв також Малі кришталеві глобуси в усіх дисциплінах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Йоханнес Бьо встановив історичний фінансовий рекорд в історії Кубку світу.

Повне інтерв’ю Дмитра Підручного OBOZREVATEL очікуйте на нашому сайті трохи згодом

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