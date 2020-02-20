"Дати копняка": Меркушина розповіла про стосунки в збірній України

Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина, коментуючи свій виступ з Дмитром Підручний в одиночній змішаній естафеті, розкрила взаємини з партнером про команду.

Анастасія Меркушина

"Просто я не спринтер. Найбільш важкими для мене були короткі дистанції. Це була така запальна, емоційна гонка. Не скажу, що кайфувала, я вся викручувалася на трасі, але мені вона запам'ятається надовго. Я люблю бігати з Підручним, він спокійний. Вміє заспокоїти коли треба або дати копняка", – заявила українка у ефірі UA:Перший.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України на чемпіонаті світу з біатлону в одиночній змішаній естафеті фінішувала на 10-му рядку, відставши від лідера на 1:27.

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