Чеські біатлоністи поставили на місце російського допінгіста

Чеські біатлоністи Ондржей Моравець і Міхал Крчмарж негативно висловилися про повернення Олександра Логінова у великий спорт. Росіянина було дискваліфіковано через вживання заборонених препаратів.

"Я навіть не збираюся з ним вітатися", - заявив Моравець в інтерв'ю iDNES.

Ондржей Моравець biathlon.com.ua / Kostya Klymenko

Крчмарж розкритикував росіянина за те, що він ніяк не прокоментував допінговий скандал.

"Такій людині буде важко завоювати повагу. Справа не в тому, що він росіянин. Я навіть не думаю про це. Проблема в тому, що він вживав допінг, а тепер мовчить про це. Навіть нічого не сказав, не пояснив. Неначе нічого не сталося", - обурився чеський чемпіон світу.

Олександр Логінов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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