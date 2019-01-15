Чеські біатлоністи поставили на місце російського допінгіста

Чеські біатлоністи Ондржей Моравець і Міхал Крчмарж негативно висловилися про повернення Олександра Логінова у великий спорт. Росіянина було дискваліфіковано через вживання заборонених препаратів.
"Я навіть не збираюся з ним вітатися", - заявив Моравець в інтерв'ю iDNES.
Ондржей Моравець
biathlon.com.ua / Kostya Klymenko
Крчмарж розкритикував росіянина за те, що він ніяк не прокоментував допінговий скандал.
"Такій людині буде важко завоювати повагу. Справа не в тому, що він росіянин. Я навіть не думаю про це. Проблема в тому, що він вживав допінг, а тепер мовчить про це. Навіть нічого не сказав, не пояснив. Неначе нічого не сталося", - обурився чеський чемпіон світу.
Олександр Логінов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Логінов добув "срібло" спринту на етапі Кубка світу в чеському Нове Мєсто, а також став кращим у спринтерській гонці в Оберхофі.
Також чоловіча збірна Росії з біатлону здобула "золото" в чоловічій естафеті в німецькому Оберхофі.
Норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію, в професійний спорт.
Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад назвав ганьбою перемогу Олександра Логінова в чоловічому спринті.
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