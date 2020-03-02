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2 березня • оновлено в 14:26
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Через коронавірус: етап Кубка світу з біатлону пройде без глядачів

1.2т
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Чеський уряд прийняв рішення провести сьомий етап Кубка світу з біатлону, який відбудеться в місті Нове-Мєсто, при порожніх трибунах через коронавірус.

"Це рішення Ради національної безпеки, і організаторам доведеться з ним змиритися. Якщо врахувати, скільки людей повинно було прийти на цю подію, я не думаю, що є інша адекватна альтернатива цьому рішенню", – заявив перший віцепрем'єрміністр Чехії Ян Гамашек в інтерв'ю інформагентству Idnes.

Коронавірус і Кубок світу з біатлону

Коронавірус і Кубок світу з біатлону

Варто відзначити, що організатори очікували побачити понад 100 тисяч осіб на трибунах під час сьомого етапу Кубка світу з біатлону в місті Нове-Мєсто, який розпочнеться 5 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ходили розмови про повне скасування чеського етапу КС із біатлону.

Крім того, організатори Олімпійських ігор 2020 року, які повинні відбутися в Токіо, роздумують над проведенням змагань без глядачів.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
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