Чемпіонка України з біатлону поборола рак і завагітніла

Максим Іншаков Біатлон 18:16, 22.12.2020 Оновлено: 18:27, 22.12.2020

Дворазова чемпіонка України з біатлону у змішаній естафеті Мар'яна Брикайло перебуває на 14-му тижні вагітності і чекає народження дочки, повідомляє tribuna.com.

26 листопада 2020 року учасниця юніорських чемпіонатів світу з біатлону вийшла заміж.

Мар'яна Брикайло з квітами
Tribuna.com
Мар'яна Брикайло на відпочинку
Facebook Мар'яни Брикайло
Мар'яна Брикайло
Facebook Мар'яни Брикайло

Як повідомляв OBOZREVATEL, після юніорського чемпіонату світу-2018 у Мар'яни різко погіршилося самопочуття. 22-річна спортсменка вирушила на обстеження до Чехії, де їй був встановлений діагноз : рак шийки матки другій стадії.

Біатлоністка завершила спортивну кар'єру і впритул зайнялася лікуванням, яке принесло свої результати. Основну операцію Мар'яні зробили в Чехії, потім ще одну в Україні.

Коментувати
Спорт Біатлон

Дивіться також

ДБР зобов'язали відкрити провадження проти Зеленського через смерть морпіха Журавля на Донбасі

У Росії зажадали від США негайно скасувати "дурні санкції"

Зеленський про "Велике будівництво": скажу чесно, я цим дуже пишаюся

В Україні найбільші мобільні оператори удвічі підвищать ціни

Харків готується до похорону Кернеса: курсантів вивели на репетицію, а могилу копають вручну