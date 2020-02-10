Чемпіонат світу з біатлону: розклад і де дивитися

В італійській Антхольц-Антерсельві в четвер, 13 лютого, стартує 54-й чемпіонат світу з біатлону. Будуть розіграні 12 комплектів нагород.

Спортсмени змагатимуться в змішаній, одиночній змішаній та класичній естафетах, гонці переслідування, спринті, індивідуальній гонці та мас-старті.

Побачити світову першість можна буде у прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA:Перший. Крім того, показ змагань буде доступний на платформі Суспільне|Біатлон. Також трансляції з Італії проведуть російський "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

Новини Українка стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону

Віта Семеренко (зліва)

Україна на чемпіонаті представлять 10 спортсменів. Склад наших команд виглядає наступним чином:

Жінки – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок (резерв).

Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко (резерв).

Розклад чемпіонату світу з біатлону-2020.

13 лютого (четвер)

15:45. Змішана естафета 2x6 + 2x7,5 км

14 лютого (п'ятниця)

15:45. Жінки. Спринт 7,5 км

15 лютого (субота)

15:45. Чоловіки. Спринт 10 км

16 лютого (неділя)

14:00. Жінки. Гонка переслідування 10 км

16:15. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

18 лютого (вівторок)

15:15. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км

19 лютого (середа)

15:15. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км

20 лютого (четвер)

16:15. Одиночна змішана естафета

22 лютого (субота)

12:45. Жінки. Естафета 4x6 км

15:45. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км

23 лютого (неділя)

13:30. Жінки. Мас-старт 12,5 км

16:00. Чоловіки. Мас-старт 15 км

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Яна Бондар знялася у ніжній фотосесії, викликавши захоплення в мережі.

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