Чемпіонат світу з біатлону: розклад і де дивитися

В італійській Антхольц-Антерсельві в четвер, 13 лютого, стартує 54-й чемпіонат світу з біатлону. Будуть розіграні 12 комплектів нагород.
Спортсмени змагатимуться в змішаній, одиночній змішаній та класичній естафетах, гонці переслідування, спринті, індивідуальній гонці та мас-старті.
Побачити світову першість можна буде у прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA:Перший. Крім того, показ змагань буде доступний на платформі Суспільне|Біатлон. Також трансляції з Італії проведуть російський "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".
Віта Семеренко (зліва)
Україна на чемпіонаті представлять 10 спортсменів. Склад наших команд виглядає наступним чином:
Жінки – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок (резерв).
Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко (резерв).
Розклад чемпіонату світу з біатлону-2020.
13 лютого (четвер)
15:45. Змішана естафета 2x6 + 2x7,5 км
14 лютого (п'ятниця)
15:45. Жінки. Спринт 7,5 км
15 лютого (субота)
15:45. Чоловіки. Спринт 10 км
16 лютого (неділя)
14:00. Жінки. Гонка переслідування 10 км
16:15. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
18 лютого (вівторок)
15:15. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км
19 лютого (середа)
15:15. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
20 лютого (четвер)
16:15. Одиночна змішана естафета
22 лютого (субота)
12:45. Жінки. Естафета 4x6 км
15:45. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
23 лютого (неділя)
13:30. Жінки. Мас-старт 12,5 км
16:00. Чоловіки. Мас-старт 15 км
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Яна Бондар знялася у ніжній фотосесії, викликавши захоплення в мережі.
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