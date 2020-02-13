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13 лютого • оновлено в 14:49
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Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція змішаної естафети

1.6т
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Після місячної паузи великий біатлон знову оживає, відразу відкриваючи чемпіонат світу змішаною естафетою, яка пройде сьогодні, 13 лютого, в італійському Антхольці.

За час тривалої паузи майже всі представники біатлонної еліти встигли відновитися та добре підготуватися до ЧС, з особливим завзяттям чекаючи старту чемпіонату. Біатлон високого класу гарантований - кращі четвірки всіх країн на "свіжі" ноги поборються не тільки за перші медалі ЧС, але й за важливі очки в залік Кубка націй!

Збірна України налаштовується поборотися за медалі в змішаній естафеті

Збірна України налаштовується поборотися за медалі в змішаній естафеті

Україна в змішаній естафеті стартує під досить "пізнім", 24-м номером. Нашу команду представляє четвірка з Анастасії Меркушіної (1-й етап), Юлії Джими (2), Артема Прими (3) і Дмитра Підручного (4). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію змішаної естафети, яка почнеться о 15:15 за київським часом.

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Україна стартує на ЧС з біатлону: що потрібно знати та чого очікувати від нашої збірної

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Змішана естафета. 4х6 км

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Гонка ще не почалася

1 ГОДИНА ДО ГОНКИ. Чудова погода, найкраща готовність і чудовий настрій - що ще потрібно в день старту чемпіонату світу?

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
чемпіонат світу з біатлону Біатлон
Особи
Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Дмитро Підручний Артем Прима
Тег
Збірна України з біатлону
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