Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція змішаної естафети

Після місячної паузи великий біатлон знову оживає, відразу відкриваючи чемпіонат світу змішаною естафетою, яка пройде сьогодні, 13 лютого, в італійському Антхольці.

За час тривалої паузи майже всі представники біатлонної еліти встигли відновитися та добре підготуватися до ЧС, з особливим завзяттям чекаючи старту чемпіонату. Біатлон високого класу гарантований - кращі четвірки всіх країн на "свіжі" ноги поборються не тільки за перші медалі ЧС, але й за важливі очки в залік Кубка націй!

Україна в змішаній естафеті стартує під досить "пізнім", 24-м номером. Нашу команду представляє четвірка з Анастасії Меркушіної (1-й етап), Юлії Джими (2), Артема Прими (3) і Дмитра Підручного (4). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію змішаної естафети, яка почнеться о 15:15 за київським часом.

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Змішана естафета. 4х6 км

Гонка ще не почалася

1 ГОДИНА ДО ГОНКИ. Чудова погода, найкраща готовність і чудовий настрій - що ще потрібно в день старту чемпіонату світу?

Everything is ready for #antholz2020 And you? 🔥 Do like @lisa_vittozzi and set your ⌚️ to 14:45CET as that's when the mixed relay will start tomorrow! pic.twitter.com/WjRKjUhar7