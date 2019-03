Підручний рятує: онлайн-трансляція змішаної естафети ЧС з біатлону

Після численних етапів Кубка світу і нещодавнього чемпіонату Європи прийшла черга і чемпіонату світу, який почався в четвер у Швеції.

ЧС пройде з 7 по 17 березня на трасах шведського Естерсунда і порадує вболівальників перегонами всіх дисциплін сучасного біатлону. Почалась ж першість зі змішаної естафети 2x6+2x7.5. Україну в цих перегонах представляла четвірка з Дмитра Підручного, Артема Прими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушиної.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З БІАТЛОНУ

Естерсунд (Швеція). Національна біатлонна арена

17:50. Змішана естафета (2x6+2x7.5)

Що ж, Україна починає чемпіонат світу 2019 з 7-го місця в змішаній естафеті. Першу половину гонки українці йшли в 5-ці, але на третьому відрізку Артем Прима провалився на стрільбі та впав аж на 14-е місце. Однак фантастична швидкість Дмитра Підручного дозволила нам не тільки піднятися в топ-10, але і зайняти в цілому непогану підсумкову позицію

18:39. Завершилася гонка! З 26-ти команд тільки 19 дійшли до фінішу, останньою з яких стала США з трьома штрафними колами

18:38. Ось як виглядає перша 5-ка сьогоднішньої естафети

18:35. У підсумку Україна прийшла на фініш 7-й - 10 промахів і +2:27 загальне відставання від лідера! Молодець Підручний, піднявши команду з 14-го на 7-е місце

18:34. Підручний показує клас Фуркаду і збільшує відставання до 6,2 сек.

18:33. Що ж, Норвегія перемагає - із загальним часом 1:17:41 норвежці першими прийшли на фініш. Німеччина ж стала другою, відставши на 13,1 сек

18:30. І на останній стрільбі Підручний стріляє чисто! А це означає, що Дмитро виходить зі стадіону на 7-й позиції (+2:41). Але у нього по п'ятах йде сам Мартен Фуркад (який відстає від українця на 4 секунди)

18:28. Тим часом починається остання, восьма стрілянина на трасі. І Крістіансен на ній ідеальний - швидко і без промахів! У Долля ж два промахи, які він хоч і закриває, але тепер відстає від норвежця вже на 18,7 км

18:25. Охохо, Підручний на 3,7 км вже 8-й (+2:44). До 6-го місця всього 10 сек

18:23. На сьомий стрілянини біля Підручного 2 промахи, які швидко закриті доп. патронами. У підсумку Україна залишається в топ-10, вийшовши зі стадіону на 9-му місці (+2:50)

18:22. А ось і Підручний! На 2,2 км Дмитро вже 10-й, піднявшись на 4 позиції і скоротивши загальне відставання від лідера до 2:36

18:21. Чисто стріляють на сьомій стрільбі і Крістіансен, і Долль, зберігаючи свої позиції після стадіону

18:19. На 2,2 км. німець Долль трохи скоротив відставання від норвежця Крістіансена - 10 сек.

18:16. Україна на третій зміні 14-я (+2:44), Прима таки поліпшив позицію на одне місце. До 10-го місця тепер відставання 14 сек. На останньому етапі у нас біжить Дмитро Підручний

18:14. Теоретично за медалі може ще поборотися Чехія і Росія, але у них до третього місця аж 33 і 38 сек. відповідно. Тому місця на подіумі вже напевно розподілені, питання тільки один залишається - чи зможе Німеччина обійти Норвегію?

18:13. Почалася третя, остання зміна - Норвегія в лідерах, а за нею пройшли Німеччина (+15,4) і Італія (+56,9)

18:10. У Прими на шостий стрільбі аж три промахи, які Артем закриває трьома доп. патронами. Але все це призводить до того, що Україна опускає аж на 115-у позицію (+2:28). До 10-го місця нам 18 сек.

18:08. Ух, у Йоханнеса Бьо відразу два промахи, але все ж після швидкої стрільби Бьо йде і далі першим. Пайфер тепер відстає від Бе на 7,7 сек.

18:06. Рубіж 3,7 км Артем Прима пройшов вже на 8-й позиції (+2: 02). У лідерах ж як і раніше Бе, за яким йдуть німець Пайфер (+9,1) і Хоффер (+27,3)

18:04. Хто сьогодні точно провалює гонку, так це збірна Франції - після п'ятої стрільби французи аж 13-е, програючи лідеру 2:06

18:03. Артем Прима на п'ятій стрільбі (лежачи) працює чисто, але залишається на тому ж, 9-му місці (+1:45)

18:00. На рубежі 2,2 км лідерство захопила Норвегія, за якою тепер біжить Йоханнес Бьо

17:55. Україна пройшла сменку 9-й (5 промахів, +1:38), і Семеренко передала естафету Артему Примі

17:54. Почалася друга зміна. Першою її пройшла Німеччина, за нею - Норвегія (+0,9) і Італія (+1,2). Щільно йде лідери, інтрига в боротьбі за золото зберігається

17:53. На 4,7 км Семеренко вже чимало поступається ногами - відставання від лідера аж +1:08

17:51. А в лідерах на третьому колі (рубіж 4,7 км) тепер Норвегія, за якою женуться Італія (+0,5) і Німеччина (+6,2)

17:49. Охохо, на четвертій стрільбі у всіх ще більше проблеми, ніж на третій - у Італії та Норвегії по два, у Віти Семеренко три постріли мимо. Але в підсумку українка таки закрила всі доп. патронами і обійшлася без штрафного кола. Однак тепер Віта вже 8-я (+44,8)

17:47. І зміна лідера у нас. На 3,7 км перша тепер німкеня Херманн, яка випереджає норвежку Екхофф (+0,8) і італійку Доротея Вірер (+1,5). Семеренко і раніше 5-а

17:43. Віта Семеренко на тлі інших відстрілялася досить добре - всього один промах, закритий з першого доп. патрона. В результаті у нас 5-е місце і вже +12,1 відставання від лідера. Гонка за медалями для України триває

17:42. Ось так з сюрпризами третя стрілянина (лежачи). В італійки Вірер відразу два промахи, у решти теж майже немає чисто стрільби! Але Доротея Вірер завдяки запасу часу по трасі таки вийшла зі стадіону знову першої

17:39. На рубежі 1,7 км розклади поки не змінюються - Італія, Норвегія і Швеція приблизно з тим же інтервалом, що і на змінку. Семеренко на цьому рубежі пройшла 5-й (+15,6)

17:34. Україна на першій зміні 4-я (+20,7). Меркушина передала естафету Віті Семеренко

17:34. Отже, перша зміна - Італія, Норвегія (+4,2) і Швеція (+16,0)

17:33. Ройселанн - це щось! Незважаючи на промахи, норвежка вже знову друга - на 5,7 км вона знову повернулася в лідери і відстає тільки від Вітоцці всього на 5,5 сек. Меркушина цей рубіж пройшла 4-й (+20,1)

17:30. Попереду Насті на третьому колі тільки Вітоцці, яка просто космічно відпрацювала стрільбу, і шведка Перссон (+16,8). А ось й Ройселанн знову промах, і тепер вона йде четверта (+23,6)

17:29. Ех, все традиційно у нас. Коли можна було користуватися проблемами конкурентів, в українців також не без промаху - один постріл повз. І тим не менше, Настя вийшла зі стадіону 3-й (+22,5)

17:27. На 3,7 км Меркушина вже 5-а, хоча і скоротила відставання від лідера до 15,1 сек. Але справа в тому, що великий ривок зробила Ройселанн, повернувшись на другу позицію

17:26. Меркушина на 2,7 км утримує четверту позицію, програючи третьому місцю всього 0,9 сек

17:25. Норвежка Ройселанн, прийшовши на стрільбу другою, допустила один промах, і після стрільби впала аж на 8-у позицію

17:24. Як і очікувалося, лідерство на трасі зайняла італійка Вітоцці, яка і швидше бігла, і швидше стріляла (при цьому чисто). Тому Італія далі в лідерах, а за нею йдуть німкеня Хінц (+7,5) і шведка Перссон (+10,5)

17:23. Ух! Меркушина досить швидко і чисто працює на першій стрільбі, що дозволяє їй вийти зі стадіону на 4-й позиції (+12,7)

17:21. На рубежі 1,7 км Україна пройшла 14-й (+7,6)

17:18. А ось як біатлоністи готувалися до старту, отримуючи зброю

