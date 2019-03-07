Підручний рятує: онлайн-трансляція змішаної естафети ЧС з біатлону

Після численних етапів Кубка світу і нещодавнього чемпіонату Європи прийшла черга і чемпіонату світу, який почався в четвер у Швеції.
ЧС пройде з 7 по 17 березня на трасах шведського Естерсунда і порадує вболівальників перегонами всіх дисциплін сучасного біатлону. Почалась ж першість зі змішаної естафети 2x6+2x7.5. Україну в цих перегонах представляла четвірка з Дмитра Підручного, Артема Прими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушиної.
OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію змішаної естафети, яка почалась о 17:15 за київським часом.
Національна біатлонна арена в Естерсунді
wikimapia.org
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З БІАТЛОНУ
Естерсунд (Швеція). Національна біатлонна арена
17:50. Змішана естафета (2x6+2x7.5)
____________________________________________________
На цьому ми завершуємо нашу онлайн-трансляцію. Спасибі, що були з нами, і залишайтеся з OBOZREVATEL
Що ж, Україна починає чемпіонат світу 2019 з 7-го місця в змішаній естафеті. Першу половину гонки українці йшли в 5-ці, але на третьому відрізку Артем Прима провалився на стрільбі та впав аж на 14-е місце. Однак фантастична швидкість Дмитра Підручного дозволила нам не тільки піднятися в топ-10, але і зайняти в цілому непогану підсумкову позицію
18:39. Завершилася гонка! З 26-ти команд тільки 19 дійшли до фінішу, останньою з яких стала США з трьома штрафними колами
18:38. Ось як виглядає перша 5-ка сьогоднішньої естафети
#Biathlon #2019Ostersund mixed relay 🎿— SportRisultati (@SportRisultati) March 7, 2019
1⃣ NOR 🇳🇴 1h17'41"4
2⃣ GER 🇩🇪 +13"1
3⃣ ITA 🇮🇹 +1'09"6
4⃣ RUS 🇷🇺 +1'32"4
5⃣ SWE 🇸🇪 +1'35"3 https://t.co/3RJn2Roae7
18:35. У підсумку Україна прийшла на фініш 7-й - 10 промахів і +2:27 загальне відставання від лідера! Молодець Підручний, піднявши команду з 14-го на 7-е місце
18:34. Підручний показує клас Фуркаду і збільшує відставання до 6,2 сек.
18:33. Що ж, Норвегія перемагає - із загальним часом 1:17:41 норвежці першими прийшли на фініш. Німеччина ж стала другою, відставши на 13,1 сек
18:30. І на останній стрільбі Підручний стріляє чисто! А це означає, що Дмитро виходить зі стадіону на 7-й позиції (+2:41). Але у нього по п'ятах йде сам Мартен Фуркад (який відстає від українця на 4 секунди)
18:28. Тим часом починається остання, восьма стрілянина на трасі. І Крістіансен на ній ідеальний - швидко і без промахів! У Долля ж два промахи, які він хоч і закриває, але тепер відстає від норвежця вже на 18,7 км
18:25. Охохо, Підручний на 3,7 км вже 8-й (+2:44). До 6-го місця всього 10 сек
18:23. На сьомий стрілянини біля Підручного 2 промахи, які швидко закриті доп. патронами. У підсумку Україна залишається в топ-10, вийшовши зі стадіону на 9-му місці (+2:50)
18:22. А ось і Підручний! На 2,2 км Дмитро вже 10-й, піднявшись на 4 позиції і скоротивши загальне відставання від лідера до 2:36
18:21. Чисто стріляють на сьомій стрільбі і Крістіансен, і Долль, зберігаючи свої позиції після стадіону
18:19. На 2,2 км. німець Долль трохи скоротив відставання від норвежця Крістіансена - 10 сек.
18:16. Україна на третій зміні 14-я (+2:44), Прима таки поліпшив позицію на одне місце. До 10-го місця тепер відставання 14 сек. На останньому етапі у нас біжить Дмитро Підручний
18:14. Теоретично за медалі може ще поборотися Чехія і Росія, але у них до третього місця аж 33 і 38 сек. відповідно. Тому місця на подіумі вже напевно розподілені, питання тільки один залишається - чи зможе Німеччина обійти Норвегію?
18:13. Почалася третя, остання зміна - Норвегія в лідерах, а за нею пройшли Німеччина (+15,4) і Італія (+56,9)
18:10. У Прими на шостий стрільбі аж три промахи, які Артем закриває трьома доп. патронами. Але все це призводить до того, що Україна опускає аж на 115-у позицію (+2:28). До 10-го місця нам 18 сек.
18:08. Ух, у Йоханнеса Бьо відразу два промахи, але все ж після швидкої стрільби Бьо йде і далі першим. Пайфер тепер відстає від Бе на 7,7 сек.
18:06. Рубіж 3,7 км Артем Прима пройшов вже на 8-й позиції (+2: 02). У лідерах ж як і раніше Бе, за яким йдуть німець Пайфер (+9,1) і Хоффер (+27,3)
18:04. Хто сьогодні точно провалює гонку, так це збірна Франції - після п'ятої стрільби французи аж 13-е, програючи лідеру 2:06
18:03. Артем Прима на п'ятій стрільбі (лежачи) працює чисто, але залишається на тому ж, 9-му місці (+1:45)
18:00. На рубежі 2,2 км лідерство захопила Норвегія, за якою тепер біжить Йоханнес Бьо
17:55. Україна пройшла сменку 9-й (5 промахів, +1:38), і Семеренко передала естафету Артему Примі
17:54. Почалася друга зміна. Першою її пройшла Німеччина, за нею - Норвегія (+0,9) і Італія (+1,2). Щільно йде лідери, інтрига в боротьбі за золото зберігається
17:53. На 4,7 км Семеренко вже чимало поступається ногами - відставання від лідера аж +1:08
17:51. А в лідерах на третьому колі (рубіж 4,7 км) тепер Норвегія, за якою женуться Італія (+0,5) і Німеччина (+6,2)
17:49. Охохо, на четвертій стрільбі у всіх ще більше проблеми, ніж на третій - у Італії та Норвегії по два, у Віти Семеренко три постріли мимо. Але в підсумку українка таки закрила всі доп. патронами і обійшлася без штрафного кола. Однак тепер Віта вже 8-я (+44,8)
17:47. І зміна лідера у нас. На 3,7 км перша тепер німкеня Херманн, яка випереджає норвежку Екхофф (+0,8) і італійку Доротея Вірер (+1,5). Семеренко і раніше 5-а
17:43. Віта Семеренко на тлі інших відстрілялася досить добре - всього один промах, закритий з першого доп. патрона. В результаті у нас 5-е місце і вже +12,1 відставання від лідера. Гонка за медалями для України триває
17:42. Ось так з сюрпризами третя стрілянина (лежачи). В італійки Вірер відразу два промахи, у решти теж майже немає чисто стрільби! Але Доротея Вірер завдяки запасу часу по трасі таки вийшла зі стадіону знову першої
17:39. На рубежі 1,7 км розклади поки не змінюються - Італія, Норвегія і Швеція приблизно з тим же інтервалом, що і на змінку. Семеренко на цьому рубежі пройшла 5-й (+15,6)
17:34. Україна на першій зміні 4-я (+20,7). Меркушина передала естафету Віті Семеренко
17:34. Отже, перша зміна - Італія, Норвегія (+4,2) і Швеція (+16,0)
17:33. Ройселанн - це щось! Незважаючи на промахи, норвежка вже знову друга - на 5,7 км вона знову повернулася в лідери і відстає тільки від Вітоцці всього на 5,5 сек. Меркушина цей рубіж пройшла 4-й (+20,1)
17:30. Попереду Насті на третьому колі тільки Вітоцці, яка просто космічно відпрацювала стрільбу, і шведка Перссон (+16,8). А ось й Ройселанн знову промах, і тепер вона йде четверта (+23,6)
17:29. Ех, все традиційно у нас. Коли можна було користуватися проблемами конкурентів, в українців також не без промаху - один постріл повз. І тим не менше, Настя вийшла зі стадіону 3-й (+22,5)
17:27. На 3,7 км Меркушина вже 5-а, хоча і скоротила відставання від лідера до 15,1 сек. Але справа в тому, що великий ривок зробила Ройселанн, повернувшись на другу позицію
17:26. Меркушина на 2,7 км утримує четверту позицію, програючи третьому місцю всього 0,9 сек
17:25. Норвежка Ройселанн, прийшовши на стрільбу другою, допустила один промах, і після стрільби впала аж на 8-у позицію
17:24. Як і очікувалося, лідерство на трасі зайняла італійка Вітоцці, яка і швидше бігла, і швидше стріляла (при цьому чисто). Тому Італія далі в лідерах, а за нею йдуть німкеня Хінц (+7,5) і шведка Перссон (+10,5)
17:23. Ух! Меркушина досить швидко і чисто працює на першій стрільбі, що дозволяє їй вийти зі стадіону на 4-й позиції (+12,7)
17:21. На рубежі 1,7 км Україна пройшла 14-й (+7,6)
17:18. А ось як біатлоністи готувалися до старту, отримуючи зброю
It's only a few minutes to go until the Mixed Relay kicks off the #2019Ostersund World Championships and the athletes are ready. Are you? 🎉— IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2019
Watch the competition LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/1AlHVSstJg
17:13. ГОНКА РОЗПОЧАЛАСЯ! Перші номери, серед яких і наша Анастасія Меркушина, почали естафету
10 ХВИЛИН ДО ГОНКИ. Все готово до старту чемпіонату світу, хоча Естерсунд і зустрічає учасником туманом та невеликим снігом
1,5 ГОДИНИ ДО ГОНКИ. Україна сьогодні стартує під 11-м номером, а першою побіжить Анастасія Меркушина. Естафету у неї прийме Віта Семеренко, потім на трасу вийде Артем Прима, а на завершальному етапі побіжить Дмитро Підручний
ДЕ ДИВИТИСЬ
Українські вболівальники зможуть подивитися гонки ЧС у прямому ефірі телеканалів "UA:Перший" і Sport 1. Також за всіма змаганнями в HD-якості можна стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього, світову першість покажуть російські Eurosport 1 і "Матч ТВ".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".