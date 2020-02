Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки

Закривши програму спринтів і пасьютів, чемпіонат світу з біатлону дав один день видихнути, але вже сьогодні, 18 лютого, повертається жіночої індивідуальною гонкою.

Майбутня гонка зараз в першу чергу проглядається крізь боротьбу за Великий кришталевий глобус між Тіріл Екхофф і Доротеєю Вірер, яка в Антхольці вже встигла повернути собі жовтий біб лідера Кубка світу. Але здебільшого завдяки тому, що сама Екхофф "зашкварилась" в спринті 4-ма промахами та фінішувала далеко за топ-30, відпустивши італійку вперед. Але тепер Екхофф знову в тонусі та сьогодні явно побореться за медалі. А заодно – і з Вірер.

Збірна України на індивідуальну гонку втратила свого лідера – Олену Підгрушну, якій надали відпочинок після насиченого старту ЧС. Так що зараз Україна в змаганні представлять сестри Валя та Віта Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночій індивідуальній гонки, яка почнеться о 15:15 за київським часом.

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Індивідуальна гонка (жінки). 15 км

Гонка ще не почалася

15 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Доротея Вірер вже готова захищати своє лідерство в заліку Кубка світу!

30 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Вітаємо всіх любителів біатлону, хто за день паузи ЧС скучив за гонками світової першості! Антхольц знову в ефірі, і незабаром ми будемо спостерігати за баталіями індивідуальної гонки!

