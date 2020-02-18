Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки

Закривши програму спринтів і пасьютів, чемпіонат світу з біатлону дав один день видихнути, але вже сьогодні, 18 лютого, повертається жіночої індивідуальною гонкою.
Майбутня гонка зараз в першу чергу проглядається крізь боротьбу за Великий кришталевий глобус між Тіріл Екхофф і Доротеєю Вірер, яка в Антхольці вже встигла повернути собі жовтий біб лідера Кубка світу. Але здебільшого завдяки тому, що сама Екхофф "зашкварилась" в спринті 4-ма промахами та фінішувала далеко за топ-30, відпустивши італійку вперед. Але тепер Екхофф знову в тонусі та сьогодні явно побореться за медалі. А заодно – і з Вірер.
Доротея Вірер
IBU
Збірна України на індивідуальну гонку втратила свого лідера – Олену Підгрушну, якій надали відпочинок після насиченого старту ЧС. Так що зараз Україна в змаганні представлять сестри Валя та Віта Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночій індивідуальній гонки, яка почнеться о 15:15 за київським часом.
КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ
Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige
15:15. Індивідуальна гонка (жінки). 15 км
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Гонка ще не почалася
15 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Доротея Вірер вже готова захищати своє лідерство в заліку Кубка світу!
Yellow bib and winner of the pursuit @Fisiofficial Dorothea Wierer will start the competition with late bib 57. Can she make another present to the local fans in #antholz2020? You can check it out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/xZaThBmjAh— IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2020
30 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Вітаємо всіх любителів біатлону, хто за день паузи ЧС скучив за гонками світової першості! Антхольц знову в ефірі, і незабаром ми будемо спостерігати за баталіями індивідуальної гонки!
Welcome back to sunny #antholz2020, where the second competition week of the World Championships will kick off today with the women individual and a new chance to battle for the medals. Be sure to follow the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/BCTFtfcLi5— IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2020
ДЕ ДИВИТИСЬ
За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".
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