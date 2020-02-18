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18 лютого • оновлено в 15:09
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Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки

2.5т
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Закривши програму спринтів і пасьютів, чемпіонат світу з біатлону дав один день видихнути, але вже сьогодні, 18 лютого, повертається жіночої індивідуальною гонкою.

Майбутня гонка зараз в першу чергу проглядається крізь боротьбу за Великий кришталевий глобус між Тіріл Екхофф і Доротеєю Вірер, яка в Антхольці вже встигла повернути собі жовтий біб лідера Кубка світу. Але здебільшого завдяки тому, що сама Екхофф "зашкварилась" в спринті 4-ма промахами та фінішувала далеко за топ-30, відпустивши італійку вперед. Але тепер Екхофф знову в тонусі та сьогодні явно побореться за медалі. А заодно – і з Вірер.

Доротея Вірер

Доротея Вірер

IBU

Збірна України на індивідуальну гонку втратила свого лідера – Олену Підгрушну, якій надали відпочинок після насиченого старту ЧС. Так що зараз Україна в змаганні представлять сестри Валя та Віта Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночій індивідуальній гонки, яка почнеться о 15:15 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Індивідуальна гонка (жінки). 15 км

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Гонка ще не почалася

15 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Доротея Вірер вже готова захищати своє лідерство в заліку Кубка світу!

30 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Вітаємо всіх любителів біатлону, хто за день паузи ЧС скучив за гонками світової першості! Антхольц знову в ефірі, і незабаром ми будемо спостерігати за баталіями індивідуальної гонки!

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
чемпіонат світу з біатлону Біатлон
Особи
Доротея Вірер Анастасія Меркушина Віта Семеренко Юлія Джима Валя Семеренко
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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