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14 лютого • оновлено в 15:16
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Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

1.4т
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Після відкриття змішаною естафетою на чемпіонаті світу з біатлону починаються справжні індивідуальні батли, першим з яких буде жіночий спринт.

Велика частина жіночої збірної України готувалася починати ЧС саме зі спринту, і тільки Юлія Джима буде стартувати сьогодні після участі в змішаній естафеті. Сестри Семеренко, а також Олена Підгрушна вийдуть на спринт з повними запасами сил і оновленою готовністю, налаштовуючись вичавити з гонки максимум.

Юлія Джима

Юлія Джима

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого спринту, який почнеться о 15:45 за київським часом.

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Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Спринт. 7,5 км

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Гонка ще не почалася

45 ХВИЛИН ДО ГОНКИ! Вітаємо всіх любителів біатлону, хто скучив за спринт і прсото за класним біатлоном! Ми на чемпіонаті світу, і сьогодні у фокусі - жіночий спринт, а для нас в першу чергу - жіноча збірна України!

Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
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