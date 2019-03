Провал України: всі подробиці жіночого спринту ЧС з біатлону

7 березня в шведському Естерсунді стартував чемпіонат світу 2019, який фактично закриває біатлонний сезон. На другий день світової першості траса Естерсунда прийме жіночий спринт.

У четвер, на відкритті ЧС, спортсмени провели змішану естафету, де Україна здійснила справжній міні-подвиг. При цьому наші дівчата на своїх етапах йшли в лідерах, тому є велика надія, що і сьогодні українські біатлоністки виступлять вдало. Україну в спринті представить така четвірка - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, а також сестри Валентина та Вікторія Семеренко.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З БІАТЛОНУ

Естерсунд (Швеція). Національна біатлонна арена

17:15. Спринт (7,5 км). Жінки

Для українок сьогоднішній спринт видався невдалим: Анастасія Меркушина - 28-а, Валя Семеренко - 29-а, Юлія Джима - 54-а, Віта Семеренко - 76-а

Дуже важкою видалася сьогодні гонка для всіх біатлоністок - сильний вітер і свіжий сніг додали чимало труднощів спортсменкам, через що ми спостерігали чимало промахів. У підсумку гонку виграла словачка Анастасія Кузьміна (1+0, 22:17), другий прийшла норвежка Тандревольд (0+0, +9,7), третьою стала німкеня Дальмаєр (0+0, +12,6)

18:28. Все, завершилася гонка!

18:27. Фінішувала Віта Семеренко - 75-а позиція (4 промахи і +3:05)

18:25. Доротея Вірер сьогодні пройшла трасу не без пригод

18:22. Віта Семеренко на 6,3 км і раніше 74-я (+2:53) - не вдається Вікторії поліпшити свою позицію навіть на пару рядків

18:18. Що ж, невдала гонка для Віти - знову два промахи, тепер уже на другій стрільбі, після чого українка вийшла зі стадіону аж 74-й (+2:35). З такою ситуацією Віта Семеренко цілком може не пробитися в пасьют (де стартують лише місця 1-60 в спринті)

18:16. Віта Семеренко пройшла рубіж 4,6 км на другому колі на 72-й позиції (+1:49), погіршивши свій час в порівнянні з попереднім кордоном на 6 сек

18:13. Фінішувала Анастасія Меркушина на 23-му місці (1 промах і +1:17), випередивши на 2,7 сек. як раз Валю Семеренко

18:11. Все, фактично закінчилася інтрига та всі питання - німкеня Херманн, яка до другої стрільби ще претендувала на медалі (і навіть на перемогу), але на стрільбі стоячи промахнулася два рази і впала аж на 15-е місце

18:09. У Віти Семеренко стрільба теж не найліпшим чином (хоча на трасі і сильний вітер) - два промахи і лише 68-я позиція (+1:29)

18:06. Зараз на фініші Валя Семеренко вже 21-а (+1:20), а Джима - 37-а (+2:20)

18:04. Ех, у Меркушіної також на другій стрільбі проблеми - один промах. У підсумку це 19-я позиція (+58,1)

18:03. А тим часом стартувала остання українка в сьогоднішній гонці - Віта Семеренко

18:02. На другому колі на рубежі в 4,6 км Меркушина - 17-я (+43,8)

18:01. Макаряйнен після двох промахів на другій стрільбі впала на кілька позицій і в підсумку фінішувала лише 8-й (хоча більшу частину траси йшла на 1-2 місці)

17:59. Охохо, ривок від словачки Кузьміної - навіть при одному промаху Анастасія зуміла вирватися в лідери і випередити Тандреволд на 9,7 сек. А третя тепер шведка Еберг (+13,2)

17:58. Фінішувала Джима - 23-та позиція (2 промахи і +2: 20 відставання). Валя Семеренко поки 17-я (+1:20)

17:57. Німкеня Дальмаєр втручається в боротьбу за медалі - після другої стрільби вона вийшла третьою зі стадіону, відстаючи від лідера на 12,6 сек.

17:56. Меркушина на першій стрільбі відмінно - чисто працює Настя, що дало їй 14-ю позицію (+27,7)

17:54. Фінішувала Тандреволд. і фінішувала першою. Друга поки її співвітчизниця Екхоф (+22,9), третьою тримається Доротея Вірер (+23,5)

17:53. І Кайса Макаряйнен також падає на другому колі, але падіння невелике, і це не завадило їй утримати лідерство (9 сек. переваги)

17:52. Неважливо справи у Юлії Джими - два промахи на другій стрільбі, що відкинуло її на 23-у позицію (+1:47)

17:50. А тим часом на трасу вийшла третя українка - Настя Меркушина

17:49. Повтор трансляції показав, чому італійці Вірер не вистачило 0,6 сек, щоб обійти на фініші лідера Екхоф - на одному з віражів Доротея не втримала рівновагу і завалилась. Нічого фатального, але дорогоцінний час втрачено

17:48. На другому колі на рубежі в 4,6 км Джима пройшла 13-й (+40,4)

17:46. Поки Тандреволд заходить лідером на другу стрільбу, після першої стрільби першість захопила фінка Кайса Макаряйнен (7 секунд переваги)

17:45. "Не зробила поправку на вітер" - так пояснює Валя Семеренко два промахи на першій стрільбі, які фактично запороли їй гонку. На даний момент Валя на фініші вже 5-я (+47,4)

17:43. А ось і новий лідер гонки - норвежка Тандреволд, яка після першої стрільби пішла лідером з перевагою на 9,7 сек.

17:42. Юлія Джима на першій стрільбі відмінно, без промахів, що дає їй 9-у позицію (+21.0) після виходу зі стадіону

17:39. Фінішує Валентина Семеренко першою з усіх учасників - 2 промахи і 23:37 загальний час у українки

17:37. Якщо брати першу стрілянину, то Валя Семеренко посунулася вже на 15-ю позицію. Але шанси у Валі в загальному на топ-10 ще є

17:35. А після першої стрільби лідерство несподівано захопила білоруска Алімбекова, швидко відстрілявшись на нуль і на рубежі в 3,8 км вже випереджаючи швейцарку Гаспарін на 7,6 сек.

17:34. А тим часом на старт вийшла Юлія Джима

17:32. Інша справа - на другій стрільбі Валентина працює чисто і поки вийшла зі стадіону першої. Зрозуміло, що конкуренти ще обійдуть Валю, але ця стрільба істотно поліпшить її позицію

17:28. Норвежка Екхоф, одна з фавориток сьогоднішньої гонки, допускає одні промах на першій стрільбі, і поки виходить зі стадіону 5-й (+17,1)

17:24. Валя Семеренко перша починає стрільбу, і вельми невдало - два промахи на стрільбі лежачи. В результаті два штрафнух кола в українки, і зараз це вже +34 від лідерської позиції канадки Бенкс

17:15. ГОНКА РОЗПОЧАЛАСЯ! Валя Семеренко на старті

20 ХВИЛИН ДО ПЕРЕГОНИ. Схема сьогоднішнього спринту для жінок в Естерсунді

