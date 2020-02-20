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20 лютого • оновлено в 14:28
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Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція одиночної змішаної естафети

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На чемпіонаті світу з біатлону настає час естафет - наступні три гонки будуть саме естафетними. І першою з них, 20 лютого, пройде одиночна змішана естафета.

Ще на початку сезону в українському біатлоні не раз згадувалося, що саме ця дисципліна - ледь не основна наша надія на медалі ЧС. І саме під одиночний "сингл-мікст" утворився дует з Дмитра Підручного та Анастасії Меркушіної, який в попередніх таких гонках показував дуже хороші результати. Підручний вже готовий повернутися на трасу після лікування спини, так що саме пара Підручний-Меркушина побореться за медалі в одиночній змішаній естафеті.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію одиночній змішаної естафети, яка почнеться о 16:15 за київським часом.

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Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

16:15. Одиночна змішана естафета

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Автор
Олекса Вітер
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