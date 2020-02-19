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19 лютого • оновлено в 14:02
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Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки

1.1т
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На наступний день після жіночої індивідуальної гонки цю ж дисципліну чемпіонату світу з біатлону виконують і чоловіки, готуючись 19 лютого подолати 20 км по трасі Антхольца.

На тлі невеликої втоми після першої половини ЧС біатлоністи налаштовуються на найдовшу дистанцію на турнірі - 20 км (з чотирма вогневими рубежами). Тому чоловіча "індивідуалка" напевно в першу чергу вийде спокійним стратегічним боєм, ніж спекотним протистоянням фаворитів. Хтось напевно буде економити сили на майбутні естафети, а хтось, як лідер збірної України Дмитро Підручний, спеціально пропустить гонку, щоб краще відновитися від пошкодження з прицілом на наступні старти.

Мартен Фуркад все ще залишається одним з фаворитів перегонів ЧС

Мартен Фуркад все ще залишається одним з фаворитів перегонів ЧС

Без Підручного від України в індивідуальній гонці побіжить чотири учасники - Сергій Семенов (8 стартовий номер), Артем Прима (17), Руслан Ткаленко (65) і Антон Дудченко (90). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічої індивідуальної гонки, яка почнеться о 15:15 за київським часом.

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Триллер Вірер! Чемпіонат світу з біатлону: всі подробиці та результати жіночої індивідуальної гонки

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Індивідуальна гонка (чоловіки). 20 км

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Автор
Олекса Вітер
Теми
чемпіонат світу з біатлону Біатлон
Особи
Руслан Ткаленко Сергій Семенов Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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