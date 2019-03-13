Чемпіонат світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки

У шведському Естерсунді чемпіонат світу в самому розпалі, і після невеликої перерви знову дарує глядачам чоловічу гонку. На цей раз - "індівідуалку" на 20 км.

Після подвигу Дмитра Підручного в пасьюті велика увага на ЧС прикута саме до українця і його боротьби за інші медалі. Але зараз тренери збірної вирішили дати Дмитру відпочинок і залишити його поза "індивідуалкою". А Україну в цій гонці представлять Артем Тищенко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Віталій Труш (який дебютує на ЧС).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої "індивідуалки", яка розпочнеться о 17:10 за київським часом.

Дмитро Підручний

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З БІАТЛОНУ

Естерсунд (Швеція). Національна біатлонна арена

17:10. Індивідуальна гонка (20 км). чоловіки

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські вболівальники зможуть подивитися гонки ЧС в прямому ефірі телеканалів "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма змаганнями в HD-якості можна стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім цього, світову першість покажуть російські Eurosport 1 і "Матч ТВ".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!