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29 лютого • оновлено в 13:28
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Чемпіонат Європи з біатлону: результат України в чоловічому спринті

2.1т
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На чемпіонаті Європи з біатлону, який в ці дні проходить в білоруських Раубічах, відбулася гонка серед чоловіків на 10 км.

Збірна України з біатлону

Збірна України з біатлону

biathlon.com.ua

Кращим з українців став Сергій Семенов, який з одним промахом зайняв 22-е місце.

Решта наших співвітчизників демонстрували жахливу швидкість на трасі і фінішували за межами третьої десятки (33). Богдан Цимбал став 63-м, а Антон Дудченко 87-м.

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Чемпіонат Європи з біатлону: розклад трансляцій, результати і звіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону у складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Просто сало на смазку лыж сожрали ещё по пути на соревнования ))))
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