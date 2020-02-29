На чемпіонаті Європи з біатлону, який в ці дні проходить в білоруських Раубічах, відбулася гонка серед чоловіків на 10 км.

Збірна України з біатлону biathlon.com.ua

Кращим з українців став Сергій Семенов, який з одним промахом зайняв 22-е місце.

Решта наших співвітчизників демонстрували жахливу швидкість на трасі і фінішували за межами третьої десятки (33). Богдан Цимбал став 63-м, а Антон Дудченко 87-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону у складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

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