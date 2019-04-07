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Чемпіон світу з біатлону отримав офіцерське звання в Нацгвардії України

1.1тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний отримав у Національній гвардії України офіцерське звання молодший лейтенант.

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Тільки Україна: Підручний різко висловився про зміну громадянства

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний 10 березня взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу, який проходив в шведському Естерсунді. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.

Раніше Дмитро пояснив свій різкий випад на адресу російських сервисменов української збірної, яких обізвав "любителями з незрозумілої країни".

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Особа
Дмитро Підручний
Тег
Національна гвардія
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