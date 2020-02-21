Збірна України в складі Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного не змогла поборотись за медалі одиночного "сінгл-мікста", посівши лише 10 місце.

Меркушина показала чудову стрільбу (як по влучності, так і по швидкості), але мала проблеми на трасі. Після гонки Анастасія не уникала самокритики, але й звернула увагу на проблему неспортивного характеру.

"Мені прикро, що я не настільки сильна, як мої опоненти у сьогоднішній гонці. Але я ще молода й сподіваюся, у мене ще є час попрацювати та підтягнутися до лідерів. Щодо самої гонки, то сьогодні у командах головних конкурентів вийшли всі найсильніші - ніхто не збирається "зливати" цю естафету, адже це - чемпіонат світу. Так, ми трохи загубилися серед них, але я намагалася показати той максимум, на який зараз готова", - сказала Меркушина в ексклюзивному коментарі Олександру Гливинському після гонки.

Анастасія Меркушина

"Прагнула швидко стріляти, адже специфіка одиночної естафети полягає у тому, що треба відпрацьовувати не лише на трасі, яка є доволі короткою, а й саме на вогневому рубежі, де відігрується найбільше часу. От подивіться - Доротея Вірер, намагаючись "вишкрябатися" у лідери, наздогнала всіх, однак збите дихання коштувало їй штрафного кола. Звісно, я не влучила деякі свої постріли, таке буває, це - біатлон. Але я намагалася стріляти якомога швидше та відігравати на стрільбі стільки, скільки могла. Будемо розбиратися чому вийшло саме так, а не інакше", - каже біатлоністка.

Також в коментарі під час прямого ефіру UA:біатлон Меркушина розповіла про неприємний нюанс естафети.

"На першому колі була нечесна гра серед певних дівчат - давали по лижах, били по палицях, виштовхували інших. Навіть Вірер скаржилась на це в роздягальні. Побачимо, чи буде така брудна гра в жіночій естафеті. Якщо так, то буду давати здачі", - обурювалась Анастасія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Меркушина стала найкращою з українок в індивідуальній гонці ЧС.

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