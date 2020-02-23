Таки є медаль! Хоча й бронзова, хоч і в передостанній день турніру, але медаль – Україна не залишається без нагород чемпіонату світу з біатлону!

На фоні попередніх невдач багато хто не вірив в успіх жіночої збірної України. Але естафета – гонка наших дівчат, про що пам’ятає увесь світ ще з Олімпіади 2014 в Сочі! Тепер знову – естафета, і знову свято на нашій вулиці.

OBOZREVATEL теж там був і пиво пив і спостерігав за українським тріумфом в Антхольці!

Фактор уболівальників

Українські вболівальники, яких на заключний уїк-енд чемпіонату світу під’їхало чимало – це все ж таки особливі люди. Їхня віра у наших спортсменів – вражаюче непохитна й мотивуюча.

Незважаючи на невдачі дівчат в індивідуальній гонці, де і Юлія Джима, і Анастасія Меркушина мали шанси у боротьбі за нагороди першості, синьо-жовті фани влаштували свій перформанс одразу після перегонів, гучно, на весь антхольцівський ліс, заспівали "Ще не вмерла…". У такий спосіб активні шанувальники біатлону яскраво продемонстрували, що український успіх не назавжди заховався за високими піками Доломітів.

Українських уболівальників під кінець ЧС стає все більше Фото Олександра Гливинського

Сьогодні біля траси українська підтримка була відчутною – й чоловіки, й жінки у близьких кожному українцеві барвах не шкодували горлянок та емоцій, щоби підігнати улюбленців по трасі. І хто скаже, що цей фактор не був важливим? Після бронзового фінішу дівчата зізнавалися, що чули, як вболівають за них земляки і це допомагало їм бігти швидше до бажаної мети.

Зламана палиця Меркушиної

На першому етапі не обійшлося без неприємного сюрпризу – одразу після проходження місточка, у скупченні атлетів, зламали палицю Анастасії Меркушиній. Відтак українка відштовхувалася однією рукою аж до завершення першого спуску.

Анастасія Меркушина Фото Олександра Гливинського

Зрештою, використавши один додатковий патрон на першій стрільбі, Настя відставала від лідера на зовсім некритичні 14,7 секунди. При цьому піднялася одразу на вісім позицій. Як і Меркушина, всі лідери перегонів використали по одному запасному пострілу. Норвегія в особі Сулемдал, на половині етапу програвала першому місцю 23 секунди. А очолила гонку Італія: відірвавшись від пелотону на 16 секунд після другої стрільби, Ліза Вітоцці передала естафету Доротеї Вірер уже із перевагою у 24,3 секунди від найближчого переслідувача.

Тим часом Меркушина, знову закривши п’ять з шести, відставала від першого місця уже на 30 секунд. Однак дистанція до медальної зони залишалася в межах досяжності: Юля Джима прийняла естафету в 10 секундах від поточної бронзової позиції та в 13 секундах від "срібла". Позаду нас залишалася Норвегія: Настя обійшла Сулемдал по трасі.

Джима на стійці виводить на четверте місце

У Джими не вдалася "лежка" – Юля використала два додаткових патрони та відставання збільшилося ще на 19 секунд. У той же час, Тандревольд підтягнула Норвегію до четвертої позиції, скоротивши відставання до 37 секунд.

Юлія Джима IBU

На "стійці" дворазова чемпіонка Вірер розтрощила мішені, як з кулемета, збільшивши перевагу Італії майже до хвилини! Джима теж відстріляла чисто та вийшла на четверте місце, щоправда з 1:06 відставання від першої позиції, зате лише у 3,5 секундах від третьої, яку утримувала Давидова та у 7,5 від другої - Польщі (Хойніш).

Півкоманди в Італії та збережені шанси України

Друга частина естафети яскраво показала, що в Італії є рівно половина естафетної команди. Те, що зробили Вітоцці з Вірер, забезпечивши лідерство у 57,9 секунди, було з легкістю розгублено Санфіліппо. Віддавати секунду за секундою Федеріка почала одразу після того, як увійшла у гонку. То ще б стріляла не так катастрофічно: "лежку" вдалося закрити трьома додатковими, зате на "стійці" Санфіліппо заробила "свої" два штрафних кола і з медальними перспективами господарям довелося розпрощатися.

Ліза Вітоцці IBU

До речі, після "застрілу" італійки з другого місця вийшли у лідери польки: Каміла Жук відстріляла чисто й була першою на останній передачі естафети.

Віта Семеренко на двох стрільбах використала три запасні патрони та передала естафету Підгрушній на восьмій позиції із відставанням у 54,1 секунди від Польщі, але всього лиш у десяти секундах від Чехії, Норвегії та Німеччини. Головне, що вимагалося від Віти у цій естафеті – зберегти медальні шанси – вона виконала.

Холоднокровна й відчайдушна Олена

Вже на першому кілометрі Олена скоротила відставання від лідера на 10 секунд, йдучи в одному темпі з іншими переслідувачами. На першу стрільбу 40-річна Магдалена Гвіздон з Польщі заїхала, зберігаючи 28,9 переваги. Норвегія та Україна відстріляли чисто, Швеція з шести патронів, і відставання скандинавів від польки скорилося до 7,5 секунд, а українок – до 17-ти! Обійти польського ветерана було справою техніки: уже за 900 метрів після стрільби норвежка Ройселанд у парі зі шведкою Еберг з легкістю обійшли Гвіздон, а Херман зуміла випередити Олену. Водночас Підгрушна намагалася триматися німкені, наздоганяючи метр за метром польку.

Медальний фініш Олени Підгрушної Фото Олександра Гливинського

У вирішальній стрільбі Ройселанд не залишила шансів конкуренткам на чолі з Еберг, чітко закривши мішені з п’яти пострілів. У той же час шведка, котра на цьому чемпіонаті ніяк не може подолати "дерев’яну смугу" (три поспіль четвертих місця) пішла на коло штрафу. А от Підгрушна, використавши лише один додатковий, вийшла на трасу другою: ми вперше опинилися у цій естафеті на медальній позиції. Олена доклала всіх наявних зусиль, помножених на досвід, щоби зберегти подіум!

Звісно, змагатися зі швидкісною екс-лижницею Херман, яка вийшла з рубежу на п’ять секунд пізніше українки, було складно. Деніз швидко ліквідувала відставання, певний час опонентки йшли разом, але на заключному підйомі німка відірвалася від Підгрушної. Однак віддавати бронзову позицію, до того ж чешкам, одна з яких відібрала нагороду у спринті, наш капітан точно не збиралася.

Спазм живота на фініші

Важкий фініш Олени, після якого вона тривалий час лежала на снігу, а прийти до тями допомагала Віта Семеренко – яскраве свідчення того, скільки сил віддала Підгрушна для цього успіху – всі та навіть більше. Як стало відомо пізніше, спортсменку відразу після фінішу схопив спазм живота. Однак все минулося і за кілька хвилин наша бронзова четвірка позувала перед об’єктивами фотокамер.

Після фінішу Підгрушній довелося несолодко... Фото Олександра Гливинського

Як і торік в Естерсунді, збірна України знову посідає 3 місце, приносячи здобуттям цієї медалі відчуття свята. Сьогодні вперше за чемпіонат на медальній площі Антерсельви-ді-Меццо будуть й українські прапори, а наші вболівальники точно влаштують ще один перформанс.

Чоловіче розчарування

Чоловіча ж естафета, що почалася через пару годин після жінок, вийшла для українців навпаки - черговим розчаруванням. Після чудового першого етапу у виконанні Артема Прими, котрий передав естафету на 4 позиції, незрозумілі промахи пішли у Сергія Семенова. На першій стрільбі Сергій використав три додаткових патрони, що тимчасово зберігало 4 місце. Однак коло штрафу на "стійці" відкинуло Україну надто далеко – без 14 секунд 2 хвилини відставання від лідера!

Дебютанту чемпіонату світу Руслану Ткаленку на першій стрільбі вдалося з шести закрити всі мішені, але стійка стала провальною. Коло штрафу та ще й надто повільний хід відкинули Україну на 13 місце. Як наслідок, Дмитро Підручний опинився у найгіршій ситуації у порівнянні з двома змішаними естафетами, коли йому доводилося наздоганяти опонентів.

Цього разу наздоганяти не було кого і як, але, принаймні, Дмитро виграв очну принципову дуель у чеха Міхала Крчмаржа, обійшовши його і вивівши команду на 12-те місце на фініші. Для самого Підручного цей етап став своєрідною підготовкою у змагальному режимі до недільного мас-старту.

Дуель поганих стрільців на користь Франції

А перемогли в естафеті французи. Усе вирішилося на заключному вогневому рубежі, де сперечалися два швидких біатлоністи з аж ніяк не ідеальною стрільбою – німець Долль та француз Фійон-Майє. Останній промахнувся першим же пострілом і Бенедікт побачив це, однак хвилювання подолати не зміг. І хоч Фійон-Майє промахнувся ще раз, два додаткових йому вистачило, щоби закрити всі мішені. А от німець так розхвилювався, що пішов на коло штрафу.

Збірна Франції з "золотом" естафети Фото Олександра Гливинського

Ситуацією скористався Йоханнес Бьо. Стрільбу з одним запасним патроном він провів дуже швидко і по дистанції обігнав німця. Відтак Франція – перша, Норвегія – друга, Німеччина – третя.

На даху машини, а потім – феєрверк

На вечірньому нагородженні французькі біатлоністи на все горло співали "Марсельєзу", а після церемонії всі гуртом залізли на фірмову машину чемпіонату, яка возить переможців та призерів. Лише для того, щоби сфотографуватися.

Французи не соромилися святкувати перемогу в естафеті Фото Олександра Гливинського

А потім спорткар відвіз збірну Франції до готелю, де вже за гарною традицією чемпіони будуть влаштовувати феєрверк. Таке в Антерсельві відбувається щовечора – салют влаштовують то норвежці, котрі мешкають поруч, то французи – залежить від того, хто бере "золото".

Щодо феєрверку українців було ще питання, але факт, що наші дівчата залишили церемонію на бронзовій машині, де на передньому кріслі щасливо усміхалася наш капітан Олена Підгрушна.

Бонус за бронзову медаль збірної України Фото Олександра Гливинського

Збірна України на медальній церемонії Фото Олександра Гливинського

"Бронза" жіночої збірної - перша медаль України на цьому ЧС Фото Олександра Гливинського

Суботні "бронзова" четвірка - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна Фото Олександра Гливинського

Олександр Гливинський спеціально для OBOZREVATEL. Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch

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