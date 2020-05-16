Бринзак закликав "не робити трагедію" з-за смертей від коронавiрусу в Україні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вважає, що тема з пандемією коронавiрусу в нашій країні надмірно роздута.

Володимир Бринзак

"Є цифри. За два місяці в Україні померло 100 тисяч осіб, з них від коронавiрусу – 200 чоловік. Досить включити здоровий глузд, щоб зрозуміти, що тут щось не так. Але все вірять. Так, берегтися не завадить. Мою руки, користуюся антисептиком. Цього достатньо. Не треба робити трагедію зi смерті 200 осіб на 40 мільйонів населення", – цитує Володимира Михайловича Главком.

Як аргумент глава українського біатлону навів статистику.

"Від алкоголізму в той же час померло 6000. А ризики, скільки буде самогубств через те, що людей закрили вдома, хтось порахував? Люди сидять в хрущовках, в кімнатах з цвіллю і грибком, і не можуть вийти на вулицю, пройтися парком, подихати свіжим повітрям і підняти імунітет. Це нормально? Про економічні наслідки кризи я взагалі мовчу. Як на мене, не було б інтернету, такий би паніки не було", – сказав Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бринзак розповів, як пропагандистський канал "Russia Today" обманом записав у нього інтерв'ю.

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