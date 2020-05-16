Головна Новини
16 травня • оновлено в 17:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Бринзак закликав "не робити трагедію" з-за смертей від коронавiрусу в Україні

6.8т
Читати матеріал російською

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вважає, що тема з пандемією коронавiрусу в нашій країні надмірно роздута.

Володимир Бринзак

Володимир Бринзак

"Є цифри. За два місяці в Україні померло 100 тисяч осіб, з них від коронавiрусу – 200 чоловік. Досить включити здоровий глузд, щоб зрозуміти, що тут щось не так. Але все вірять. Так, берегтися не завадить. Мою руки, користуюся антисептиком. Цього достатньо. Не треба робити трагедію зi смерті 200 осіб на 40 мільйонів населення", – цитує Володимира Михайловича Главком.

Як аргумент глава українського біатлону навів статистику.

"Від алкоголізму в той же час померло 6000. А ризики, скільки буде самогубств через те, що людей закрили вдома, хтось порахував? Люди сидять в хрущовках, в кімнатах з цвіллю і грибком, і не можуть вийти на вулицю, пройтися парком, подихати свіжим повітрям і підняти імунітет. Це нормально? Про економічні наслідки кризи я взагалі мовчу. Як на мене, не було б інтернету, такий би паніки не було", – сказав Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бринзак розповів, як пропагандистський канал "Russia Today" обманом записав у нього інтерв'ю.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Бринзак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
2
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Спорт Біатлон

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
NiP
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Secret
VS
SMASH
Победа Team Secret
2,01 Сделать ставку
sAw
VS
KPI
Победа KPI с форой в +1,5 карты
1.78 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа FaZe
1.68 Сделать ставку
Godsent
VS
North
Победа Godsent
1.60 Сделать ставку
Giants
VS
x6tence
Победа Giants с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Nemiga
VS
Syman
Победа Nemiga
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Winstrike
Победа Hard Legion
2,11 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
S2V
Победа Movistar Riders с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку