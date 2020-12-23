Бринзак: в збірну України викликати більше нікого не будуть

Президент Федерації біатлону України Валерій Бринзак заявив, що склад нашої жіночої збірної повністю укомплектований і новачків на 5-му етапі Кубку світу в команді не передбачається.

Катерина Бех, Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна і сестри Семеренко готуються до виступу в німецькому Оберхофі.

"У жіночу команду на Кубок світу більше викликати нікого не будуть. Всi сім дівчат тренуються зараз разом в Обертілліахе, у них квота заповнена максимально. А ось хлопців тільки п'ять, тому є можливість, щоб до основної команди приєдналися ще двоє спортсменів. Хто це буде, вже зараз зрозуміло – це Лесюк і Тищенко", – цитує главу ФБУ biathlon.com.ua.

За словами Бринзака після чемпіонату [що проходить в ці дні в Буковелі - прим. ред] спортсмени поїдуть додому, а вже з другого січня почнуть підготовчий збір до січневих етапiв. Тільки безпосередньо перед змаганнями біатлоністи вирушать: хто на Кубок світу, а хто на Кубок IBU.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України невдало провела 4-й етап Кубку світу в Австрії. Найкращим з українців став Дмитро Підручний з 6-м місцем у спринті.

У жінок найуспішнішою стала Юлія Джима, яка фінішувала 24-ю у гонці переслідування.