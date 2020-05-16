Бринзак розповів про обман Russia Today

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, як пропагандистський канал "Russia Today" обманом записав у нього інтерв'ю.

Володимир Бринзак

"Розповім, як було. Є стрільбищі, у нього - тренерська біржа. Поруч зі мною стояв олімпійський чемпіон Діма Васильєв, часто коментує біатлон на телебаченні, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов. І якась жінка, яка спілкувалася з Васильєвим. Зокрема, на тему висловлювань шведа Себастьяна Самуельссона про Олександра Логінова (швед публічно звинуватив росіянина у вживанні допінгу)", – цитує Бринзака Главком.

За словами Володимира Михайловича він їм висловив свою позицію у цій справі.

"При цьому був упевнений, що бесіда приватна. З Дмитром, якого я знаю. Жінка не представлялася, у неї не було ні акредитації, ні мікрофона. Навіть не знаю, на що вона мій голос записала", – підсумував Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бринзак заявив, що головною помилкою збірної України під час підготовки до Олімпіади було велике число контактів спортсменів з уболівальниками.