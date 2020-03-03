Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак поділився думкою про виступ українських біатлоністів на чемпіонаті Європи з біатлону, де наша збірна завоювала чотири медалі.

Володимир Бринзак biathlon.com.ua

"Ви вважаєте, на чемпіонаті Європи так легко завоювати медаль? Хіба там немає спортсменів основних збірних Росії, Білорусі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Польщі? А висловлювання часом такі, ніби ми проти піонерів якихось боролися. На ЧЄ були серйозні суперники. чемпіони та призери чемпіонатів світу та Олімпіад. А всім чомусь здається, що ми повинні були легко обіграти всіх. Дай бог, щоб у нас в Україні була перша команда, як у Норвегії – третя. Ми ж, не маючи жодної нормальної бази, зі спортивними школами, що закриваються, безсніжними зимами, відсутністю патронів для підготовки дітей, думаємо, що Україна – гранд в світовому біатлоні", – сказав Бринзак, якого цитує biathlon.com.ua.

Нагадаємо, збірна України стала 4-ю в медальному заліку чемпіонату Європи, завоювавши 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Валя Семеренко не змогла стримати негативних емоцій, коментуючи своє 9-е місце в гонці переслідування чемпіонату Європи в білоруських Раубічах.

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