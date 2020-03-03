Головна Новини
3 березня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Бринзак: не маючи патронів, ми думаємо, що Україна - гранд у світовому біатлоні

1.2т
Читати матеріал російською

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак поділився думкою про виступ українських біатлоністів на чемпіонаті Європи з біатлону, де наша збірна завоювала чотири медалі.

Володимир Бринзак

Володимир Бринзак

biathlon.com.ua

"Ви вважаєте, на чемпіонаті Європи так легко завоювати медаль? Хіба там немає спортсменів основних збірних Росії, Білорусі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Польщі? А висловлювання часом такі, ніби ми проти піонерів якихось боролися. На ЧЄ були серйозні суперники. чемпіони та призери чемпіонатів світу та Олімпіад. А всім чомусь здається, що ми повинні були легко обіграти всіх. Дай бог, щоб у нас в Україні була перша команда, як у Норвегії – третя. Ми ж, не маючи жодної нормальної бази, зі спортивними школами, що закриваються, безсніжними зимами, відсутністю патронів для підготовки дітей, думаємо, що Україна – гранд в світовому біатлоні", – сказав Бринзак, якого цитує biathlon.com.ua.

Нагадаємо, збірна України стала 4-ю в медальному заліку чемпіонату Європи, завоювавши 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Валя Семеренко не змогла стримати негативних емоцій, коментуючи своє 9-е місце в гонці переслідування чемпіонату Європи в білоруських Раубічах.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Європи з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Особа
Володимир Бринзак
Місце
Україна
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Бостон Селтикс
VS
Бруклин Нетс
Победа Бостона с форой в -7,5 очка
1.88 Сделать ставку
Шарлотт Хорнетс
VS
Сан-Антонио Сперс
Тотал меньше 106,5 очка Шарлотт
1.90 Сделать ставку
Мирандес
VS
Реал Сосьедад
Тотал больше 3
2.03 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Вердер
Победа Айнтрахта с форой (-1)
2.27 Сделать ставку
Байер
VS
Унион
Тотал больше 3
2.02 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Норвич
Инд. тотал Норвича больше 1
1.98 Сделать ставку
Лестер
VS
Бирмингем
Бирмингем с форой (+2)
1.75 Сделать ставку
Шеффилд Уэнсдей
VS
Манчестер Сити
Тотал меньше 3.5
1.77 Сделать ставку
Мона Бартель
VS
Ирина Бегу
Победа Ирины Бегу с форой в -3.0 гейма
1.91 Сделать ставку
Виктория Томова
VS
Магдалена Фрех
Победа Виктории Томовой с форой в +3,0 гейма
1.90 Сделать ставку