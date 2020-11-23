Брата біатлоністки Домрачевої оштрафували після побиття ОМОНом

Михайло Морозов Біатлон 23:23, 23.11.2020

Брата чотирикратної олімпійської чемпіонки з біатлону Дар'ї Домрачевої Микиту визнали винним у порушенні порядку організації або проведення масових заходів.

Як повідомляє видання tut.by, тепер родич спортсменки має заплатити 20 базових величин (540 рублів – близько 6 тис грн.). Микита не був присутній на засіданні, оскільки перебував на самоізоляції через погане самопочуття.

Нагадаємо, що брат біатлоністки був затриманий 11 жовтня, коли їхав на велосипеді в гості до матері, але опинився в епіцентрі зіткнень між ОМОНом і протестуючими. Момент його жорсткого затримання потрапив на відео. У ході засідання свідок з боку обвинувачення заявив, що Домрачев не реагував на вимоги силовиків, і розповів, що Микиту ніхто не бив. Відео нападу не переконало суддю в його невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністка відреагувала на побиття брата і нарвалася на ультиматум.

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