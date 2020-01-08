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8 січня • оновлено в 16:37
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Збірна України по біатлону понесла ще одну втрату на Кубку світу

1.5т
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Збірна України з біатлону втратила Дар'ю Блашко перед стартом четвертого етапу Кубка світу в німецькому Оберхофі через хворобу.

"Дар'я Блашко пропустить спринтерську гонку на етапі в Оберхофі. Вона не дуже добре себе почувала на тренувальному зборі в австрійському Хохфільцені. Були проблеми з горлом, турбував нежить. Нічого серйозного, але краще поберегти спортсменку. Схоже, що Даша пропустить весь етап", – заявив тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков агентству UA:БІАТЛОН.

Дарина Блашко

Дарина Блашко

Sportarena.com

Варто відзначити, що в складі національної команди залишається ще п'ять спортсменок: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Віта та Валентина Семеренко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Дмитро Підручний також пропустить спринтерську гонку четвертого етапу Кубка світу в Оберхофі.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Юлія Джима Валя Семеренко Віта Семеренко Анастасія Меркушина Дмитро Підручний Дарина Блашко
Тег
Збірна України з біатлону
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