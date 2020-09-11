Білоруська чемпіонка ОІ поставила на місце легенду біатлону з РФ, який критикував протести проти Лукашенка

Олімпійська чемпіонка Надія Скардіно різко відповіла російському прославленому біатлоністи Олександру Тихонову, який розкритикував білорусів за протести проти Олександра Лукашенка.

Тихонов заявив, що представники спорту в Білорусі не мають права критикувати президента країни, оскільки влада завжди їх підтримували, на що Скардіно відреагувала словами про демократію.

"Олександре Івановичу, невже ви думаєте, що матеріальні цінності для людини повинні бути вищими за моральні? Раз тобі платять зарплату, значить, ти зобов'язаний мовчати про те, що відбувається в країні? Якщо так, то, повірте, це не найкраща якість людини. Спортсмен такий самий громадянин, як і всі, і має право висловлювати громадянську позицію. Хочу нагадати вам, що в демократичній країні будь-яка людина має право на свою думку. І спортсмени її висловили. Це наше конституційне право, яке ніхто не має права забрати", – цитує чемпіонку "Прессбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати брестського "Динамо", кольори якого захищає Артем Мілевський, звернулися до своїх футболістів через їх ігнорування протестів в країні.

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