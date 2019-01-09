Біатлоністу збірної України пропонували здати перегони

Український біатлоніст Дмитро Підручний зізнався, що до нього кілька разів зверталися з пропозицією не викладатися у перегонах з метою заробити на цьому.

"До мене звернулися через іншу людину, якій написали в соцмережі. Хотіли якось заробити", — сказав Підручний в інтерв'ю YouTube-каналі Sport Trvaveller UА.

За його словами, він відразу відкинув пропозицію. Також спортсмен зазначив, що виступає не через фінансові складові, а через особисті амбіції і мотивації боротися за результат і кожне місце у перегонах.

Дмитро Підручний є чемпіоном Європи 2018 року у змішаній естафеті. Також на його рахунку срібна медаль чемпіонату Європи-2015 в естафеті і золото зимової Універсіади 2013 року в мас-старті.

Напередодні Дмитро висловився про жіночий біатлон у нашій країні. На думку спортсмена, причиною успіху наших біатлоністок є, на відміну від чоловіків, відсутність конкуренції.