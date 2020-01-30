Біатлоністка збірної України знялася в фотосесії, що зачаровує

Біатлоністка збірної України Яна Бондар викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в Instagram розкішною фотосесією зробленою в Тисовці.

У кадрі 28-річна усміхнена красуня-спортсменка позує на тлі засніжених пейзажів Львівської області.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цими та іншими знімками нашої співвітчизниці.

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Яна Бондар @yanochka_bondar_

Новини Біатлоністка збірної України знялася оголеною в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Яна в складі збірної України стала бронзовою призеркою Кубка IBU, який проходив в естонському місті Отепяа. У змішаній естафеті наші біатлоністи буквально вирвали медаль у Росії, обігнавши команду суперників на фініші всього на 0,5 (!) секунди.

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